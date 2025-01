Architect Life: A House Design Simulator

AVVIARE IL PROPRIO STUDIO DI ARCHITETTURA IN ARCHITECT LIFE: UN SIMULATORE DI PROGETTAZIONE DI CASE

NACON e lo studio Shine Research sono lieti di presentare il primo filmato di gioco di Architect Life: a House Design Simulator, il primo gioco di simulazione che consente di intraprendere la carriera di architetto. Il gioco sarà disponibile su PC, PS5TM, Xbox Series e Nintendo SwitchTM nel giugno 2025.

Scopri il trailer di gioco ufficiale di Architect Life : a House Design Simulator: https://www.youtube.com/watch?v=HXyH9aJs2qA

Architect Life offre un'elevata rigiocabilità grazie a due modalità di gioco principali: la “Modalità Carriera”, con 60 missioni di vario tipo, e la “Modalità Libera”, che permette ai giocatori di creare le case dei loro sogni, con o senza vincoli. Grazie all'esperienza tecnica di Shine Research, il team si è impegnato a garantire che il gioco sia facile da controllare sia con il gamepad che con la tastiera/mouse, in modo che ognuno possa diventare un architetto a modo suo.

I tuoi clienti contano su di te per realizzare la loro casa di design!

Seguendo le specifiche fornite, i giocatori possono progettare la casa ideale per i loro clienti. Architect Life offre una serie di strumenti intuitivi per aiutare i giocatori a liberare la loro creatività, come la possibilità di costruire muri dritti o curvi, case a più piani o tetti di qualsiasi forma.

Anche i vincoli edilizi sono integrati nel gioco per creare un ambiente di vita sano e confortevole. I giocatori devono garantire un riscaldamento adeguato in ogni stanza e soddisfare i requisiti specifici dei loro clienti per ogni spazio.

I giocatori possono arredare sia l'esterno che l'interno, posizionando alcuni pezzi di arredamento che aiuteranno i loro clienti a immaginarsi. Nel gioco è disponibile un'ampia gamma di texture e colori personalizzabili, grazie a una ruota dei colori che crea un numero infinito di possibilità.

Mettersi nei panni di un architetto!

Una volta redatti i progetti, è il momento di scegliere i subappaltatori e di monitorare i progressi in cantiere. Gli architetti in erba devono essere sempre pronti ad adattarsi agli eventi imprevisti durante la costruzione, come i capricci del tempo, i problemi con gli appaltatori selezionati e così via. Devono prendere le decisioni migliori per completare il progetto in tempo e rispettando il budget.

Progredendo nella modalità Carriera, i giocatori possono far crescere la propria attività, sbloccare nuovi terreni e bonus nell'albero delle abilità. Questi potenziamenti danno accesso a nuove tecniche di costruzione e a materiali speciali, essenziali per affrontare progetti architettonici più grandi e complessi.