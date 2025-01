Concorsi pubblici gennaio 2025: tutte le opportunità lavorative disponibili

Il 2025 si apre con numerose opportunità lavorative grazie ai concorsi pubblici attivi. Di seguito, tutti i bandi disponibili e le relative scadenze:

Ministero dell’Istruzione e del Merito 1.435 posti per Dsga, funzionari a elevata qualificazione, con scadenza 15 gennaio 2025. 145 posti per dirigenti tecnici, con scadenza 23 gennaio 2025.

Inps 138 posti per funzionari sanitari, con scadenza 16 gennaio 2025. 16 posti per professionisti legali, con scadenza 27 gennaio 2025.

Ministero della Giustizia 350 posti per magistrati ordinari, con scadenza 16 gennaio 2025. 100 posti per funzionari tecnici e 136 per assistenti tecnici, con scadenza 29 gennaio 2025.

Corte dei Conti 20 posti per assistenti amministrativi, con scadenza 22 gennaio 2025. 22 posti per assistenti amministrativi e 18 per funzionari amministrativi e giuscontabili, con scadenza 30 gennaio 2025.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 415 posti per assistenti amministrativi tributari, con scadenza 20 gennaio 2025.

Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica (Mase) Posti disponibili per dirigenti tecnici e dirigenti amministrativi contabili, con scadenza 29 gennaio 2025.



Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione sono disponibili sui rispettivi portali istituzionali e sulla piattaforma INPA.

Poliziotti e Militari indagati per truffa e sostituzione di persona nei Concorsi - Un'indagine complessa ha portato alla luce una rete di truffe all'interno dei concorsi per poliziotti e militari, coinvolgendo ben 17 individui, tra cui agenti delle forze dell'ordine e militari. Le accuse principali sono truffa e sostituzione di persona, reati che mettono in discussione l'integrità dei processi di selezione nelle istituzioni di sicurezza italiane.

Concorsi Scuola : bene il tampone, ma sia gratuito per i candidati! - (USB Scuola) Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato il protocollo per i concorsi con le misure di prevenzione da attuare.USB Scuola apprezza la volontà di proteggere la salute collettiva, ma sottolinea che questa tutela non può e non deve essere a spese degli individui.