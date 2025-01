Addio a Claude Jarman Jr., baby star de 'Il cucciolo' e vincitore dell'Oscar giovanile

Claude Jarman Jr., celebre ex attore statunitense e baby star del cinema, è scomparso il 12 gennaio all'età di 90 anni nella sua casa a Kentfield, in California, per cause naturali. La notizia della sua morte è stata confermata dalla moglie Katharine M. Stuart a The Hollywood Reporter. Jarman, nato a Nashville, Tennessee, il 27 settembre 1934, fu scoperto giovanissimo dalla Metro-Goldwyn-Mayer e scritturato per il ruolo principale nel film Il cucciolo (1946) di Clarence Brown, dove interpretò il figlio di Gregory Peck e Jane Wyman.

La sua interpretazione, incentrata sull'adozione di un cerbiatto orfano, gli valse il plauso della critica e un Oscar giovanile nel 1947, rendendolo uno dei più giovani vincitori nella storia degli Academy Awards. Dopo il successo de Il cucciolo, Jarman partecipò a numerosi film, tra cui L'isola sulla montagna (1947) di Jack Conway, Primavera di sole (1949) con Jeanette MacDonald e Donne di frontiera (1949) di Mark Robson. Nel 1949 lavorò nuovamente con Clarence Brown in Nella polvere del profondo Sud, tratto dal romanzo di William Faulkner.

Nel 1950, recitò accanto a John Wayne in Rio Grande di John Ford e successivamente apparve in altri titoli di successo, tra cui Tutto per tutto (1951), Il nodo del carnefice (1952), Il ribelle di Giava (1953) e Le 22 spie dell'Unione (1956). Dopo aver completato gli studi superiori e universitari, Jarman abbandonò la recitazione e rimase a Hollywood, dedicandosi alla produzione cinematografica.

La carriera di Jarman Jr. rimane un esempio iconico di successo precoce nel cinema hollywoodiano, segnato da interpretazioni intense e memorabili.