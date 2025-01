Firenze, albero colpisce scuolabus a Rignano sull'Arno: paura ma nessun ferito grave

Un albero ad alto fusto è caduto questa mattina su un pullman utilizzato come scuolabus nel comune di Rignano sull'Arno, in provincia di Firenze. L'incidente si è verificato intorno alle ore 8 sulla strada comunale di Salceto.

La pianta si è abbattuta sul vetro anteriore del mezzo, proprio davanti alla postazione del conducente. Sul pullman si trovavano alcuni bambini, che hanno vissuto attimi di paura. Tuttavia, secondo le informazioni fornite dal 118, nessuno avrebbe riportato ferite gravi.

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente sul luogo per mettere in sicurezza l'area e rimuovere l'albero caduto. Le cause dell'incidente non sono ancora note e potrebbero essere legate al maltempo o a condizioni strutturali dell'albero. L'episodio ha generato preoccupazione nella comunità locale, ma fortunatamente si è concluso senza conseguenze gravi per i presenti.

