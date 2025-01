Synology ActiveProtect - protezione dei dati aziendali

Synology lancia ActiveProtect per semplificare la protezione dei dati aziendali

Synology ha annunciato oggi la disponibilità generale di ActiveProtect, una nuova linea di dispositivi di protezione dei dati che integra software di backup aziendale, server e repository di backup in una soluzione unificata. Progettato per semplificare la protezione complessa dei dati, ActiveProtect offre un supporto completo, sicurezza avanzata e scalabilità, tutto con un modello di prezzo trasparente.

“La protezione dei dati dovrebbe essere una risorsa per le aziende, non un peso,” ha dichiarato Ivan Gento Pariente, International Marketing Manager di Synology. “ActiveProtect incarna l'esperienza di Synology nell'ingegneria hardware e software, grazie agli insight derivanti dalla stretta collaborazione con i clienti. Siamo fiduciosi che ActiveProtect supererà le aspettative delle imprese per la protezione dei dati.”

Le caratteristiche principali dei dispositivi ActiveProtect includono:

Soluzione unificata: Combina backup, ripristino e gestione in un unico dispositivo, eliminando la necessità di hardware e software separati, dimensionamento, acquisto e manutenzione.

Combina backup, ripristino e gestione in un unico dispositivo, eliminando la necessità di hardware e software separati, dimensionamento, acquisto e manutenzione. Supporto completo dei carichi di lavoro: Protegge PC, Mac, file server e server fisici, macchine virtuali, database e servizi Microsoft 365 attraverso un'unica interfaccia intuitiva.

Protegge PC, Mac, file server e server fisici, macchine virtuali, database e servizi Microsoft 365 attraverso un'unica interfaccia intuitiva. Gestione scalabile: La console di ActiveProtect Manager (APM) supporta gli utenti nella visualizzazione o nel monitoraggio di fino a 150.000 carichi di lavoro o 2.500 siti, fornendo scalabilità, visibilità dei dati di livello enterprise e controllo.

La console di ActiveProtect Manager (APM) supporta gli utenti nella visualizzazione o nel monitoraggio di fino a 150.000 carichi di lavoro o 2.500 siti, fornendo scalabilità, visibilità dei dati di livello enterprise e controllo. Protezione avanzata: Offre backup immutabili, capacità di air-gap e conformità normativa per proteggere dalle minacce informatiche.

Offre backup immutabili, capacità di air-gap e conformità normativa per proteggere dalle minacce informatiche. Efficienza su larga scala: Fornisce backup incrementali veloci con deduplicazione globale lato sorgente, riducendo il carico di rete fino al 99% e le esigenze di archiviazione del 50%, potenziando le prestazioni di backup e minimizzando i costi operativi[1]

Fornisce backup incrementali veloci con deduplicazione globale lato sorgente, riducendo il carico di rete fino al 99% e le esigenze di archiviazione del 50%, potenziando le prestazioni di backup e minimizzando i costi operativi[1] Acquisto una tantum: Le aziende possono accedere al supporto completo della piattaforma e a tutte le funzioni di protezione avanzate con un acquisto una tantum e nessun abbonamento aggiuntivo richiesto. La gestione fino a tre server di backup è anche senza licenza, con licenze CMS opzionali disponibili per implementazioni più grandi che coinvolgono più dispositivi.

