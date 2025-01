Venezuela - chiuso confine con Colombia in vista dell'insediamento di Maduro: nuove proteste in arrivo

Il Venezuela ha chiuso il suo confine con la Colombia in preparazione della cerimonia di insediamento di Nicolás Maduro, che si autoproclama vincitore delle elezioni del 28 luglio 2024. Tale vittoria è contestata non solo dall'opposizione, ma anche da Stati Uniti, Parlamento europeo e numerosi altri Paesi, che riconoscono Edmundo González come il legittimo vincitore delle elezioni. Il clima di tensione è alto, con migliaia di persone pronte a scendere in piazza per le manifestazioni odierne.

Il governatore dello Stato venezuelano di Tachira, Freddy Bernal, ha dichiarato che la chiusura del confine durerà fino a lunedì mattina, a causa di una presunta cospirazione internazionale contro la pace del Venezuela. Il governo ha preso questa misura in risposta a minacce percepite in vista dell'insediamento di Maduro.

Durante una manifestazione contro l'insediamento a Caracas, la leader dell'opposizione María Corina Machado è stata arrestata e trattenuta per alcune ore. Machado, tuttavia, ha scritto su X che è ora in un "luogo sicuro" e più determinata che mai a proseguire la sua lotta. Il governo, da parte sua, ha negato l'arresto, accusando l'opposizione di diffondere false informazioni.

Machado ha anche ringraziato il popolo venezuelano per la sua partecipazione alle proteste, dichiarando che il coraggio della gente ha superato la paura. González, che vive in esilio da settembre, ha ribadito che oggi tornerà in Venezuela e ha espresso il suo sostegno alla liberazione di Machado. Ha inoltre sottolineato l'importanza della lotta contro il regime di Maduro.

A livello internazionale, le voci di condanna non si sono fatte attendere. La presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha dichiarato che le aspirazioni democratiche del popolo venezuelano devono essere rispettate, mentre la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha chiesto che il Venezuela sia restituito al suo popolo e ha criticato il giuramento di Maduro come illegittimo.

Arrestato e rilasciato cittadino italo-venezuelano in Venezuela: tensioni nel Paese - È stato rilasciato il cittadino italo-venezuelano arrestato il 7 gennaio al confine tra Colombia e Venezuela, nella città di Cucuta. La Farnesina ha confermato che il fermo, avvenuto intorno alle 11 ora locale (le 16 in Italia), è durato circa cinque ore e mezzo.

Omicidio Vincenza Saracino - arrestato in Venezuela presunto assassino - Arrestato in Venezuela il presunto omicida di Vincenza Saracino, la 50enne accoltellata mortalmente il 3 luglio scorso, in un casolare dismesso tra i comuni di Preganziol e Treviso. Si tratta di un 32enne con origini venete nato in Sudamerica e parente dei vicini di casa della vittima.

Ignazio Boschetto de Il Volo si è sposato: il 'sì' a miss Venezuela Michelle Bertolini - Coetanea di Boschetto, Michelle Bertolini ha compiuto 30 anni a giugno. Coetanea di Boschetto, Michelle Bertolini ha compiuto 30 anni a giugno Spettacolo - Ignazio Boschetto, uno dei tre cantanti del noto gruppo Il Volo, si è sposato. In una cerimonia civile, intima e semplice, nel comune di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, di dove è originario, si è unito in matrimonio con Michelle Bertolini.