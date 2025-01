Sinner batte Tsitsipas: verso l'esordio all'Australian Open con ottime sensazioni

Jannik Sinner conquista una vittoria convincente contro Stefanos Tsitsipas nell'ultimo incontro della Opening Week a Melbourne, dopo aver già vinto il primo match dell’anno contro Alexei Poporyn. L'azzurro ha superato il greco con il punteggio di 6-3, 7-6, sebbene con qualche difficoltà in più rispetto alla precedente sfida. Il primo set di Sinner è stato impeccabile: il tennista altoatesino ha subito sfruttato una palla break nel quarto game, chiudendo con un netto 6-3. Tsitsipas ha reagito nel secondo set, riuscendo a mantenere il passo per diversi scambi, ma Sinner ha dimostrato di essere in forma, prevalendo nel tie-break.

L'incontro si è rivelato un buon allenamento in vista dell’esordio nell’Australian Open contro Nicolás Jarry, con Sinner che ha regalato momenti spettacolari, come un passante di rovescio in allungo che ha fatto esplodere il pubblico australiano in una standing ovation. Al termine della partita, Sinner ha commentato il suo servizio, dicendo di voler mantenere quel livello anche nelle sfide ufficiali. Per quanto riguarda l'Australian Open, ha dichiarato: “Ogni partita è diversa. Jarry ha un gran servizio, dovrò far partire il più in fretta possibile lo scambio, ma ho buone sensazioni”.

Sinner risponde a Kyrgios e affronta il caso doping: Ci penso sempre, ma non posso farmi distrarre - Jannik Sinner, durante il media day a Melbourne in vista dell'Australian Open, ha affrontato diverse tematiche. Alla domanda sulle accuse di Nick Kyrgios, il tennista italiano ha risposto con fermezza: "Non penso di dover rispondere a Kyrgios o a quello che dicono altri, so di non aver fatto nulla di male".

Jannik Sinner-Stefanos Tsitsipa: orario, dettagli e dove seguire il match - Jannik Sinner inaugura la stagione 2025 partecipando all'Opening Week degli Australian Open, una serie di incontri esibizione a scopo benefico. Dopo aver superato Alexei Popyrin nel primo match, oggi, venerdì 10 gennaio, affronterà Stefanos Tsitsipas, numero 11 del ranking ATP.

Nicolas Jarry: il primo sfidante di Jannik Sinner agli Australian Open - Nicolas Jarry sarà il primo avversario di Jannik Sinner agli Australian Open, primo Slam della stagione che inizierà domenica 12 gennaio. Il sorteggio ha assegnato al tennista italiano un debutto contro il cileno, attualmente numero 34 del ranking ATP.