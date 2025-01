FREEDOM WARS REMASTERED DISPONIBILE

Peccatore. Come abitante non produttivo del Panopticon, puoi ridurre la tua condanna a un milione di anni di carcere, che ti è stata assegnata alla nascita, solo tramite il fuoco redentore della battaglia. FREEDOM WARS REMASTERED, il classico gioco d'azione pubblicato originariamente per PlayStation Vita, è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Il celebre cult è stato rimasterizzato dallo sviluppatore originale del gioco, apportando diversi miglioramenti tra cui una risoluzione 4K, texture potenziate, una modalità multiplayer online migliorata, una modalità "Deadly Sinner" ancora più impegnativa e un frame rate di 60 fps per le piattaforme di nuova generazione. La storia è rimasta la stessa, ma alcuni sistemi dei giocatori potenziati semplificano il saccheggio, la creazione e altre interazioni dei giocatori rispetto alla versione originale.

Per il trailer di lancio:

https://youtu.be/_U3aHewt4P8

Scegli di offrire un valore alla società tramite il combattimento supportando il tuo Panopticon e gli altri abitanti produttivi, oppure muori da Peccatore.

In un futuro distante, l'umanità lotta per la propria sopravvivenza. L'inquinamento ha devastato il pianeta e ciò che resta della popolazione è diviso in alcune città-prigione chiamate Panopticon. Le risorse sono così scarse che la vita stessa è un crimine e chi nasce è immediatamente condannato a milioni di anni di carcere. Soprannominati "Peccatori", l'unica possibilità per gli abitanti, oltre ad attendere la morte in carcere, è combattere per la libertà insieme ai propri alleati per ottenere risorse, salvare gli abitanti produttivi dal rapimento dei nemici rivali o impugnare le armi contro altri Peccatori nemici di Panopticon avversari.

FREEDOM WARS REMASTERED include diversi miglioramenti, tra cui una risoluzione 4K, texture migliorate e prestazioni a 60 fps su PlayStation 5 e PC tramite Steam, un sistema di creazione delle armi rinnovato e altre modifiche al gameplay, nonché l'aggiunta di alcune nuove impostazioni per la difficoltà. Restando comunque fedele all'acclamata versione originale, i giocatori dovranno combattere per sopravvivere. Fortunatamente, i Rovi aiuteranno i Peccatori ad attraversare il mondo e sconfiggere i propri nemici. I Rovi, infatti, consentono un fluido movimento tridimensionale saltando e aggrappandosi al terreno. I giocatori possono scegliere armi con capacità uniche per piazzare trappole, fornire cure o aumentare la difesa. I Rovi possono anche sopraffare i nemici, recidendone arti o braccia per ottenere risorse aggiuntive. Mentre i giocatori provano a ridurre la propria condanna al carcere a vita, i materiali trovati o presi dai nemici sconfitti sul campo di battaglia possono essere utilizzati per potenziare le armi.

Il Panopticon è un'entità indipendente: i giocatori impareranno a comprendere e a muoversi nell'ambiente del carcere, utilizzando i punti diritto guadagnati nelle missioni di combattimento per ottenere nuovi diritti dai propri guardiani, come la capacità di correre per cinque secondi o di reclinarsi da seduti. I secondini sono androidi accessori e completamente personalizzabili che possono anche accompagnare i giocatori in battaglia sotto i loro occhi sempre vigili. La comunità di prigionieri del Panopticon sarà essenziale per sopravvivere... le missioni supportano fino a quattro Peccatori, PNG controllati dall'IA o altri giocatori reali in modalità cooperativa online. Unitevi per affrontare missioni di combattimento più difficili e ridurre gradualmente la carcerazione di milioni di anni in una battaglia mortale per la libertà.

