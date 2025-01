Rodrigo Bentancur crolla a terra in Tottenham-Liverpool, trasportato in ospedale - VIDEO

Rodrigo Bentancur, centrocampista del Tottenham Hotspur ed ex giocatore della Juventus, ha subito un grave infortunio durante la semifinale di Carabao Cup contro il Liverpool. All'8º minuto, nel tentativo di colpire di testa un pallone su calcio d'angolo, è caduto pesantemente a terra, riportando un infortunio al braccio destro.

Bentancur è rimasto immobile sul campo, suscitando immediata preoccupazione tra compagni e avversari. Il portiere del Liverpool, Alisson Becker, ha prontamente richiamato l'attenzione dei medici, mentre il compagno Pedro Porro ha assistito Bentancur posizionandolo in sicurezza.

Dopo circa otto minuti di trattamento sul terreno di gioco, durante i quali gli è stato somministrato ossigeno, Bentancur è stato trasportato fuori in barella, accolto dagli applausi dei tifosi presenti. Il Tottenham ha successivamente comunicato che il giocatore era cosciente e in grado di parlare, ma è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.

Questo incidente rappresenta una nuova battuta d'arresto per Bentancur, che in passato ha già affrontato periodi di assenza per infortuni significativi, tra cui la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nel febbraio 2023. La partita, disputata al Tottenham Hotspur Stadium, è stata sospesa per circa nove minuti per consentire le cure al giocatore, prima di riprendere regolarmente. Il tecnico degli Spurs, Ange Postecoglou, ha dovuto sostituire Bentancur inserendo Brennan Johnson.

Rodrigo Bentancur, no football fan want to see this. Wishing him a speedy recovery ????

pic.twitter.com/YHiPud0w93 — Henz (@UTDHenz) January 8, 2025

