Morto Fabio Cudicini, il Ragno Nero: ex portiere di Milan e Roma aveva 89 anni

Fabio Cudicini, leggendario portiere italiano noto come il "Ragno Nero", è scomparso oggi all'età di 89 anni. Nato a Trieste il 20 ottobre 1935, Cudicini ha iniziato la sua carriera calcistica nell'Udinese, contribuendo alla promozione in Serie A nel 1956. Successivamente, ha difeso la porta della Roma per otto stagioni, conquistando una Coppa delle Fiere nel 1961 e una Coppa Italia nel 1964.

Nel 1967, all'età di 32 anni, si è trasferito al Milan, dove ha vissuto una seconda giovinezza calcistica.

Con i rossoneri, Cudicini ha arricchito il suo palmarès con numerosi trofei: uno Scudetto nella stagione 1967-1968, una Coppa delle Coppe nel 1967-1968, una Coppa dei Campioni nel 1968-1969 e una Coppa Intercontinentale nel 1969.

La sua prestazione nella semifinale di ritorno di Coppa dei Campioni contro il Manchester United nel 1969 gli valse il soprannome di "Ragno Nero", attribuitogli dalla stampa inglese per la sua agilità e l'abbigliamento completamente nero.

Nonostante le sue straordinarie performance a livello di club, Cudicini non ha mai collezionato presenze con la nazionale maggiore italiana, pur essendo stato convocato in alcune occasioni. Dopo il ritiro dal calcio giocato nel 1972, ha intrapreso una carriera imprenditoriale, rimanendo comunque legato al mondo del calcio.

Il Milan ha espresso il proprio cordoglio sui social: "La tela del Ragno sul nostro Cuore rossonero. Per sempre. È scomparso Fabio Cudicini, campione di tutto con il Milan, grande portiere e grande persona. Le condoglianze di tutti i rossoneri al figlio Carlo, cresciuto nel Club, e a tutta la famiglia. Ciao Fabio".

Fabio Cudicini lascia un'eredità indelebile nel calcio italiano, ricordato come uno dei migliori portieri della sua generazione e una figura simbolo per i tifosi del Milan e della Roma.

