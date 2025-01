Fanatec rivoluziona l'esperienza del sim racing

Fanatec, una filiale di CORSAIR è lieta di presentare il Cockpit ClubSport GT, un telaio da corsa innovativo e robusto che offre un'esperienza di simulazione di guida incredibilmente coinvolgente. Progettato sia per i professionisti esperti che per gli appassionati alle prime armi, il Cockpit ClubSport GT offre un'incredibile adattabilità, stabilità e comfort, consentendo ai sim racer di dare il massimo.

Il Cockpit Fanatec ClubSport GT offre una configurazione di seduta altamente regolabile, che consente di passare facilmente da una posizione eretta da auto da strada a una posizione semi-reclinata in stile Formula 1, adattandosi a un'ampia gamma di stili di gara. Inoltre, è compatibile con la maggior parte dei sedili da corsa presenti sul mercato ed è dotato di punti di montaggio da 290 mm, per un'esperienza versatile e pratica.

Una caratteristica distintiva del Cockpit Fanatec ClubSport GT è il sistema di regolazione rapido e senza attrezzi, che consente di modificare senza sforzo la posizione del sedile, dell’interasse e dei pedali per offrire la massima immersione. Queste semplici modifiche assicurano un'esperienza di gara ottimale, sia che si tratti di perfezionare la configurazione per il proprio comfort personale o di adattarla alle esigenze di un amico. Con un design che enfatizza praticità e coinvolgimento, il Cockpit Fanatec ClubSport GT è un must per ogni appassionato di sim racing.

Realizzato con un solido telaio in acciaio del diametro di 50mm, il Cockpit Fanatec ClubSport GT riduce al minimo le torsioni e, anche se si utilizzano interassi a coppia elevata e kit di pedali ad alta resistenza, resiste alle elevate sollecitazioni tipiche delle gare intense e ad alta velocità. La sua struttura robusta garantisce un'esperienza di gara stabile e affidabile che non ti deluderà durante le gare più difficili. Inoltre, l’abitacolo è facile e veloce da montare, consentendo ai piloti di dedicare meno tempo all'installazione e più tempo alle competizioni.

Grazie alla vasta esperienza di CORSAIR, la gestione integrata dei cavi migliora sia l'estetica dell'abitacolo che l'esperienza dell'utente. I ritagli posizionati strategicamente nel telaio e un supporto per alimentatore raffreddato passivamente garantiscono una configurazione pulita e ottimizzata. L'abitacolo è disponibile anche con il sedile Fanatec ClubSport, progettato per garantire il massimo comfort. Il suo tessuto ultra traspirante è fino a quattro volte più ventilato rispetto ai sedili di altri marchi, garantendo supporto e comfort duraturi anche durante le gare più lunghe.

Il supporto regolabile per monitor di bordo del Cockpit Fanatec ClubSport GT è compatibile con i supporti VESA standard da 100x100 mm e supporta schermi da 32'' a 49'' ultrawide, per offrire un campo visivo immersivo. Inoltre, l'accessorio Fanatec Monitor autoportante, disponibile separatamente, supporta configurazioni a triplo schermo per la massima immersione.

L’abitacolo è stato ideato per supportare la maggior parte dei prodotti Fanatec per il sim racing ed è progettato per essere utilizzato con molte periferiche di sim racing di terze parti presenti sul mercato. Inoltre, l'abitacolo può essere personalizzato con una vasta gamma di accessori opzionali, venduti separatamente, come il supporto multi-monitor menzionato sopra e i supporti per cambio e freno a mano, per offrire il campo visivo perfetto e ottimizzare l'esperienza di guida.

Che tu voglia aggiornare la tua postazione attuale o iniziare il viaggio nel mondo del sim racing, il Cockpit Fanatec ClubSport GT offre un'esperienza di corsa realistica, flessibile ed estremamente coinvolgente.

Disponibilità, garanzia e prezzi

Il Cockpit Fanatec ClubSport GT e gli accessori saranno disponibili a partire da gennaio 2025 sullo store online di Fanatec.

Il Cockpit Fanatec ClubSport GT è coperto da una garanzia di due anni.

Per i prezzi aggiornati del Cockpit Fanatec ClubSport GT e della gamma di accessori compatibili, consulta il sito web di Fanatec o contatta un PR locale di Fanatec.

