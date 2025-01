Chi è Cristiano Caccamo ospite a 'La Volta Buona': carriera, curiosità e progetti dell'attore calabrese

Cristiano Caccamo sarà ospite oggi, mercoledì 8 gennaio, a La Volta Buona, il talk show di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. L'attore interpreta Antonio Ranieri, amico del poeta Giacomo Leopardi, nella miniserie Rai Leopardi - Il poeta dell'Infinito. Nato a Taurianova, in Calabria, nel 1989, Cristiano è figlio del poeta e scrittore Michele Caccamo. Dopo essersi diplomato al Centro sperimentale di cinematografia, esordisce a teatro nel 2010 con l’opera Ciechi.

Il debutto cinematografico arriva nel 2014 con il film Cenere, dove veste i panni di Julien, un artista di strada ribelle. Nel 2015 approda in televisione con il ruolo di Quinto nella fiction Il paradiso delle signore. Successivamente, nel 2017, entra nel cast di Che Dio ci aiuti interpretando un giovane cardiochirurgo, guadagnando il favore del pubblico. Nel 2018 partecipa alla serie Don Matteo, consolidando la sua popolarità, mentre nel 2023 si distingue nel programma comico Lol - Chi ride è fuori.

Nel 2020 partecipa al reality Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, disponibile su Amazon Prime Video, in coppia con Diana Del Bufalo, con cui ha stretto un rapporto di amicizia profonda. “Ci capiamo e ci divertiamo, ma non c’è mai stato nulla tra noi”, ha dichiarato l’attore, che attualmente si definisce single.

Oltre alla carriera artistica, Cristiano ha recentemente avviato un’attività imprenditoriale. Nel 2022 ha aperto un ristorante a Roma, ispirato dai ricordi d’infanzia e dai piatti della nonna. “Il cibo è sempre stato un collante per me, un modo per rinsaldare i legami”, ha raccontato in un’intervista. Guardando al futuro, sogna di aprire un altro locale, magari all’estero.