Marco Borriello avvistato con Eleonora Preziosi: possibile nuova coppia a Milano

Marco Borriello, ex attaccante di squadre come Milan, Roma e Juventus, è stato recentemente avvistato a Milano in compagnia di Eleonora Preziosi, figlia di Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa e noto imprenditore nel settore dei giocattoli. Le immagini, pubblicate dal settimanale "Chi", mostrano i due mentre passeggiano per le vie del centro, scambiandosi gesti affettuosi che suggeriscono una relazione più profonda di una semplice amicizia.

Borriello ed Eleonora si conoscono da anni, sin da quando l'attaccante vestiva la maglia del Genoa, periodo in cui il padre di Eleonora era alla guida del club rossoblù. La lunga amicizia tra Borriello ed Enrico Preziosi potrebbe aver favorito l'avvicinamento tra Marco ed Eleonora, creando le basi per un legame più stretto.

Nelle foto diffuse, Borriello appare sorridente mentre abbraccia Eleonora, che ricambia con evidente complicità. Questi momenti catturati dai paparazzi alimentano le voci su una possibile nuova storia d'amore per l'ex calciatore napoletano, noto in passato per relazioni con figure del mondo dello spettacolo.

Al momento, né Borriello né Eleonora Preziosi hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alla natura del loro rapporto. Tuttavia, l'attenzione dei media e del pubblico resta alta, in attesa di eventuali conferme o smentite da parte dei diretti interessati.

La notizia ha suscitato particolare interesse non solo per la notorietà di Borriello nel mondo del calcio, ma anche per il legame con la famiglia Preziosi, influente nel panorama sportivo italiano. Resta da vedere se questa frequentazione si evolverà in una relazione stabile o se si tratta semplicemente di un'amicizia di lunga data.