Morto Keller Fornes, attore della serie 'County Rescue', a 32 anni

L'attore statunitense Keller Fornes, noto per il ruolo di Griffin nella serie County Rescue, è morto il 19 dicembre a Eastland, Texas, all'età di 32 anni. La notizia è emersa solo ora con la pubblicazione del necrologio da parte della Lacy Funeral Home. Le cause del decesso non sono state rivelate.

Fornes aveva partecipato a diversi progetti televisivi e cinematografici. Oltre al ruolo principale in County Rescue, dove la produzione della seconda stagione è prevista a breve, l'attore era apparso in un episodio di Genius, in un episodio dell'undicesima stagione di The Walking Dead e nel film Origin di Ava DuVernay del 2023. Tra i suoi crediti figurano anche apparizioni in Found e Il bersaglio perfetto.

La serie County Rescue, in cui Fornes interpretava uno dei protagonisti, racconta le sfide personali e professionali dei soccorritori e paramedici. Il cast comprende Julia Reilly, Riley Hough, Percy Bell, Kristin Wollett, Brett Varvel, Stacey Patino, Tim Ross, Angel Luis e Curtia Torbert.

Great American Media, emittente che trasmette County Rescue, ha espresso cordoglio per la scomparsa dell'attore attraverso un comunicato su Instagram. "Keller Fornes era una persona speciale e un talento straordinario come attore, scrittore, regista, cantante e musicista. La sua energia e il suo entusiasmo hanno arricchito tutti coloro che hanno lavorato con lui", ha dichiarato l'emittente. Il messaggio si conclude con un pensiero rivolto alla famiglia e a coloro che lo conoscevano.