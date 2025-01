Arma Reforger infrange record su tutte le piattaforme

Il simulatore militare di Bohemia Interactive celebra il picco di giocatori e di copie venduteRilasciato in Early Access nel 2022, Arma Reforger di Bohemia Interactive ha recentemente raggiunto livelli di attività dei giocatori senza precedenti. A seguito dei continui aggiornamenti e dei miglioramenti apportati dalla community, il gioco vanta ora oltre 1,15 milioni di unità vendute su tutte le piattaforme dal momento del lancio!

Oltre a superare il milione e centomila copie totali vendute, il 5 gennaio 2025 Arma Reforger ha raggiunto il record di utenti attivi giornalieri, raggiungendo un totale di 169.210 giocatori unici su PC, Xbox e PlayStation:

55.616 utenti unici giornalieri su Steam

38.449 utenti unici giornalieri su Xbox

75.145 utenti unici giornalieri su PlayStation

Infine, questa notevole impennata ha anche stabilito un nuovo record assoluto di utenti contemporanei su PC, con un picco di 12.547 giocatori!

Sin dalla sua uscita, compreso il recente lancio della versione per PlayStation 5, Arma Reforger ha attirato i giocatori grazie alla sua attenzione per il gameplay sandbox dinamico, l'autenticità della simulazione militare e al suo vasto open-world. Utilizzando il nuovissimo motore Enfusion, il gioco offre il primo assaggio del futuro della piattaforma Arma sul nuovissimo motore interno di Bohemia Interactive che servirà da base per Arma 4 e altri titoli futuri.

Gli sviluppatori sono grati per il supporto e si impegnano a migliorare ulteriormente Arma Reforger con continui aggiornamenti dei contenuti, miglioramenti tecnici e innovazioni guidate dalla passione della community.

BOHEMIA INTERACTIVE LANCIA ARMA REFORGER PER PS5 - Bohemia Interactive è entusiasta di annunciare che Arma Reforger, il simulatore militare più realistico e coinvolgente sul mercato, è ora disponibile per PlayStation 5. I giocatori console possono finalmente sperimentare il celebre gameplay open-world che da tempo affascina i giocatori PC, direttamente su PS5.

Ecco l’update Arma Reforger 1.2: Reinforcements - Bohemia Interactive, sviluppatore dietro all’acclamata serie Arma, è lieta di annunciare l’uscita del nuovo update Arma Reforger 1.2: Reinforcements. Questo attesissimo aggiornamento offre una serie di nuove funzionalità, asset e miglioramenti, tra cui i flares, la guida AI, le armi per gli elicotteri e molto altro ancora!Che si tratti di comandare squadre di IA, di impegnarsi in combattimenti ravvicinati con nuove armi, di alzarsi in volo con gli elicotteri o di rimanere a terra con i miglioramenti apportati ai veicoli, l'aggiornamento Reinforcements trasforma le dinamiche del campo di battaglia, aggiungendo nuove dimensioni al comportamento e alle capacità dell'IA.

Arma Reforger trasformato in mod ufficiale - Bohemia Interactive porta la battaglia nel vostro soggiorno in questo pesce d'aprile di Arma Reforger trasformato in mod ufficialeBohemia Interactive ha rilasciato ufficialmente una mod per Arma Reforger che trasforma la piattaforma di simulazione militare, solitamente improntata al realismo, in un campo di battaglia da salotto dove i piccoli soldati di plastica dell'esercito si faranno la guerra.