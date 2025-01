TP-Link democratizza il WiFi 7

A CES 2025, TP-Link democratizza il WiFi 7 e offre una nuova visione per la casa smart

Sul prestigioso palcoscenico di Las Vegas sono protagonisti i router Archer e i sistemi mesh Deco con standard WiFi 7, per una connettività domestica senza precedenti, e le soluzioni innovative per la smart home Tapo con videocamere, robot per la pulizia della casa, sistemi di illuminazione e serrature smart. Una gamma completa di dispositivi che punta all’efficienza energetica, alla sicurezza e al comfort nell’ambiente domestico.

Las Vegas, 7 gennaio 2025 – TP-Link, azienda leader nell'ambito delle soluzioni per la connettività e la smart home, annuncia al CES 2025 di Las Vegas le ultime innovazioni delle gamme Deco e Archer con tecnologia WiFi 7, insieme ai nuovi dispositivi smart della linea Tapo. L’obiettivo? Rendere la casa più connessa, sicura e confortevole, con prodotti che si integrano perfettamente nella vita quotidiana come robot aspirapolvere, soluzioni di illuminazione e campanelli smart.

"TP-Link rimane fedele alla sua mission di rendere il WiFi 7 una tecnologia alla portata di tutti" sottolinea Jeff Barney, presidente di TP-Link Systems Inc. "Che si tratti di portare una copertura WiFi stabile in tutta la casa con una rete priva di interruzioni, estendere il segnale anche in giardino o restare connessi in viaggio, abbiamo una soluzione c

WiFi 7 per tutti: la connettività di nuova generazione per ogni ambiente, anche in viaggio

Con una gamma di soluzioni progettate per adattarsi a qualsiasi esigenza, TP-Link introduce una serie di dispositivi capaci di garantire prestazioni elevate e connessioni stabili ovunque ci si trovi. Dalle abitazioni più grandi agli spazi esterni, fino ai viaggi e al lavoro da remoto, TP-Link rende il WiFi 7 accessibile a tutti, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita quotidiana attraverso un’innovazione tecnologica alla portata di ogni scenario.

Tra le novità presentate in occasione del CES 2025, spicca il nuovo Deco BE68 che porta il WiFi 7 in tutta la casa con prestazioni di rilievo e velocità fino a 14 Gbit/s, coprendo un’area fino a 750 m² e supportando fino a 200 dispositivi connessi. Equipaggiato con porte da 10G, 2.5G e 1G, garantisce connessioni cablate rapide e affidabili. Grazie alla tecnologia Deco Mesh, il sistema assicura una copertura continua e prestazioni senza interruzioni, ideali per streaming, gaming e molto altro.

Per rispondere alla crescente domanda di una connettività affidabile anche all’esterno, TP-Link introduce Deco BE25-Outdoor. Certificato IP65, resiste a polvere ed acqua e garantisce prestazioni ottimali in qualsiasi condizione meteorologica. Ogni nodo mesh Deco comunica con gli altri modelli Deco da interno ed esterno, creando una rete mesh unificata che assicura copertura stabile e ad alta velocità sia in casa che in giardino.

Al CES 2025, sarà possibile scoprire anche il router Archer BE900, con velocità fino a 24,4 Gbps e prestazioni ottimali per gaming e streaming, grazie a 12 antenne interne posizionate strategicamente. La serie Archer, ora con la tecnologia Wi-Fi 7, si conferma nuovamente come una soluzione con prestazioni eccezionali ed efficienza straordinaria. Supporta l'aggregazione multi-link, riduce la latenza e ottimizza l'affidabilità posizionandosi come l’alleato ideale per streaming 4K/8K, il gaming online e il trasferimento di file pesanti.

La visione di TP-Link di democratizzare il WiFi 7 si estende anche oltre le mura domestiche con il nuovo Travel Router TL-WR3602BE dotato di WiFi 7 BE3600. Questo dispositivo compatto assicura velocità fino a 3.6 Gbps e un elevato grado di sicurezza, grazie a prestazioni straordinarie con reti VPN che garantiscono una connessione affidabile anche in viaggio. Perfetto per lavorare da remoto, connettersi in hotel o nei camper, TL-WR3602BE offre connettività stabile in ogni situazione. La nuova gamma di router da viaggio prevede anche il TL-WR3002X con standard Wi-Fi 6 AX3000, connettività 2.5G WAN/LAN, una porta USB 3.0 e sette modalità operative per garantire connessioni affidabili ovunque ci si trovi.

Sempre per quanto riguarda la connessione mobile spicca il Router Mobile 5G TP-Link M8850, che offre velocità fino a 6.5Gbps in download su rete mobile 5G e standard Wi-Fi 7 BE6500 per una rete wireless veloce e stabile a cui connettere fino a 64 dispositivi contemporaneamente.

Videosorveglianza e sicurezza avanzata per la casa e l’azienda

La gamma Tapo introduce un nuovo sistema di videosorveglianza con NVR, pensato per monitoraggi 24/7 di abitazioni e attività commerciali. Le telecamere offrono streaming live, archiviazione locale sicura e analisi AI che riconosce persone, veicoli e animali domestici, per inviare avvisi mirati in tempo reale. Il sistema è dotato di un NVR plug-and-play con PoE, che semplifica l'installazione utilizzando un unico cavo per l'alimentazione e la trasmissione video alle telecamere IP.

Le telecamere outdoor Tapo C4086B, con visione notturna ColorPro, e Tapo C6165D, con doppia visuale angolare, nascono per rispondere ora ad ogni esigenza di sicurezza. Per zone remote, Tapo propone poi telecamere Wireless con alimentazione green, che sfruttano la tecnologia WiFi HaLow per mantenere connessioni stabili anche a lunga distanza alimentandosi tramite un pannello solare.

Tapo C675D KIT si posiziona come il modello top di gamma, introducendo un innovativo sistema a doppia lente con risoluzione 4K, che combina un obiettivo fisso con una lente pan/tilt per garantire un monitoraggio completo. L’obiettivo grandangolare cattura ampie aree, mentre la lente tele con focale lunga mette a fuoco con estrema precisione anche i dettagli più distanti. Questo design è perfetto per grandi spazi esterni come cortili, stagni e aziende agricole, eliminando punti ciechi e offrendo una copertura visiva totale, sia per panoramiche ampie che per riprese di dettaglio.

TP-Link non si limita a offrire sistemi di videosorveglianza avanzati, ma propone un vero e proprio ecosistema di sicurezza integrata, che comprende anche soluzioni di accesso smart come i PalmKey door lock, che offrono elevati sistemi di sicurezza e controllo per apertura e chiusura delle porte di abitazioni o uffici. Tapo DL130 offre una protezione senza pari contro gli accessi non autorizzati grazie alla tecnologia di riconoscimento delle vene del palmo. I pattern delle vene del palmo sono estremamente complessi e unici per ogni individuo – persino i gemelli identici presentano configurazioni differenti. Analizzando queste caratteristiche, il sistema smart di accesso Tapo converte i pattern in una chiave biometrica esclusiva, garantendo una sicurezza superiore rispetto ai tradizionali sistemi di riconoscimento tramite impronta digitale o viso.

Il sistema di riconoscimento contactless funziona in modo impeccabile indipendentemente dalle condizioni della pelle – sia che le mani siano asciutte, bagnate o sporche – assicurando un ingresso sicuro e senza complicazioni.

Pulizia smart con funzionalità AI e sempre più vicina all’ambiente

Con il nuovo Tapo RV70 Pro Ultra la pulizia domestica si posiziona in un livello ancora più avanzato. Questo dispositivo smart offre un’esperienza di pulizia completamente automatizzata e senza manutenzione. La sua stazione All-in-One a ricircolo autonomo è dotata di un esclusivo sistema di produzione e purificazione dell’acqua, che estrae l’umidità dall’aria per garantire una pulizia sostenibile con un consumo minimo di acqua. Dopo ogni sessione di lavaggio, l’acqua sporca viene raccolta, purificata e riutilizzata attraverso più fasi, fornendo acqua pulita per il ciclo successivo.

Il sistema contribuisce anche a regolare l’umidità interna, creando un ambiente domestico più confortevole. A completare il tutto, la tecnologia avanzata a ozono neutralizza gli odori, mantenendo la casa sempre fresca e igienizzata.

Per la casa del futuro: AI e automazione

Al CES 2025, TP-Link presenta anche la sua visione per il futuro delle smart home con una dimostrazione tecnologica che utilizza i modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) per creare un'esperienza domestica davvero intuitiva e personalizzata. Nel medio termine, questo concept mira a sviluppare una casa in cui l’intelligenza artificiale anticipa le esigenze dei residenti, automatizza le routine e collega in modo fluido i diversi aspetti della vita quotidiana.

“Il nostro impegno nel fornire un ecosistema completo di dispositivi per la casa intelligente è più forte che mai e le ultime novità presentate oggi al CES sono una testimonianza di questo intento”, riassume Jeff Barney, che ha presentato le innovazioni prodotto di TP-Link al CES: “Grazie all'integrazione verticale e alla capacità di progettare, integrare e produrre componenti chiave, continueremo a fornire ai consumatori una maggiore scelta e flessibilità per creare il loro spazio abitativo intelligente ideale”.

Tutte le innovazioni e i nuovi prodotti di TP-Link possono essere ammirati dal vivo al CES presso il Venetian Expo dal 6 al 10 gennaio 2025 allo stand #52323

