Tony Effe e Mahmood dominano le classifiche Fimi 2024: mercato musicale italiano in crescita

Tony Effe e Mahmood sono i protagonisti indiscussi delle classifiche musicali italiane del 2024, con il primo in vetta agli album e il secondo ai singoli. Il mercato musicale italiano ha chiuso l'anno con un bilancio positivo, evidenziando una crescita significativa dello streaming e una crescente presenza femminile nelle classifiche annuali Top of the Music di Fimi/Gfk. Le classifiche, che considerano tutte le modalità di vendita e ascolto, incluse quelle fisiche, digitali, streaming audio premium e free, nonché lo streaming video, segnano una chiara evoluzione del panorama musicale.

Tony Effe, con l’album Icon, conquista la prima posizione nella classifica degli album, seguito da Geolier con Dio lo sa e Anna con Vera baddie. Nei singoli, Mahmood conquista la vetta con Tuta Gold, seguito da Rose Villain con Come un tuono (feat. Guè) e Geolier con I p' me, tu p' te. La classifica dei CD, vinili e musicassette vede Kid Yugi al primo posto con I nomi del diavolo, seguito da Lazza con Locura e Taylor Swift con The Tortured Poets Department.

L’incremento della presenza femminile nelle classifiche è un dato significativo: Spotify Italia ha registrato un aumento del 110% dei brani di artiste italiane nelle playlist editoriali internazionali dal 2021, e nella Top 20 degli album Fimi 2024, il numero di artiste è cresciuto del 300% rispetto all’anno precedente. Anna, con Vera baddie al terzo posto, interrompe un lungo periodo di assenza femminile dal podio annuale, ottenendo un eccellente risultato con 9 settimane al primo posto nelle classifiche settimanali.

Il repertorio locale continua a dominare le classifiche, con il 100% della Top Ten degli album e dei singoli e l’84% della Top 100 album, segnando un aumento del 5% rispetto al 2023. Il 2024 ha visto l’assegnazione di 1.749 certificazioni, di cui 267 per album, 7 per compilation e 1.475 per singoli, compresa una certificazione diamante per un singolo, un evento raro che non si verificava dal 2017. Lo streaming ha raggiunto quasi 95 miliardi di ascolti, con una crescita del 31,1% rispetto al 2023. Nel periodo di fine anno, gli ascolti settimanali hanno superato i 2 miliardi, stabilendo un nuovo record storico.

Il mercato fisico si è mantenuto stabile, con un aumento del 15,7% nelle vendite di vinili rispetto al 2023. I vinili, rappresentano il 57,8% della distribuzione dei formati fisici, seguiti dai CD con il 40,5% e dalle musicassette con l’1,7%. Il CEO di Fimi, Enzo Mazza, commenta: "I consumi rimangono molto elevati, segnando un mercato vitale e in continua evoluzione. Nelle classifiche si affermano repertori che negli anni passati erano stati marginalizzati, con un’evoluzione che, insieme alla crescita delle artiste donne, continuerà anche nel 2025."

Tony Effe devolve l'incasso del concerto di Capodanno alla Croce Rossa per progetti educativi - Tony Effe ha devoluto l'incasso del suo concerto di Capodanno alla Croce Rossa Italiana per finanziare progetti educativi destinati ai giovani. L'evento, svoltosi il 31 dicembre al Palaeur di Roma, ha registrato il tutto esaurito, con l'organizzazione interamente curata dall'artista.

Francesco Sarcina attacca Tony Effe: Insulta le donne, ci dobbiamo svegliare - Il frontman de Le Vibrazioni Francesco Sarcina, ha duramente criticato Tony Effe durante il suo ultimo concerto. Dal palco, davanti al pubblico, Sarcina ha commentato le recenti polemiche che hanno coinvolto il musicista: “Tony Effe dell’Esselunga musicista?”, ha detto ridendo, per poi aggiungere: “Ma vaffano anche lui.

Polemiche sul concerto di Capodanno a Roma: solidarietà a Tony Effe e forfait di Mahmood e Mara Sattei - "Roma Capitale non censura nessuno". Con queste parole il sindaco Roberto Gualtieri ha commentato le polemiche legate al concerto di Capodanno dopo la richiesta del Campidoglio a Tony Effe di rinunciare alla sua partecipazione. Mahmood e Mara Sattei, in segno di solidarietà con il trapper romano, hanno annunciato il loro forfait.