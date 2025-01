Sony rivoluziona i contenuti spaziali con XYN

Sony Corporation ha annunciato oggi il lancio di XYN (/zin/), una soluzione integrata che combina software e hardware, progettata per supportare la creazione di contenuti spaziali.. Grazie alle sofisticate tecnologie di imaging, rilevamento e visualizzazione di Sony, XYN è in grado di catturare con precisione oggetti reali, movimenti umani e sfondi, ricreandoli in ambienti virtuali per la produzione di Grafica Computerizzata (CG) 3D. Compatibile con una vasta gamma di strumenti di terze parti, XYN assicura flussi di lavoro flessibili.

Con l'evoluzione sempre più rapida della fusione tra mondi reali e virtuali e l'aumento della domanda di Grafica Computerizzata 3D per film, animazioni, videogiochi e design industriale, XYN si propone come una soluzione in grado di soddisfare le esigenze dei creativi, offrendo uno strumento intuitivo ed efficiente per la creazione di contenuti spaziali. Attraverso XYN, Sony mira a collaborare nello sviluppo di contenuti innovativi, puntando verso il futuro della produzione digitale.

Video concept: https://youtu.be/WPBmlGIiAOE

XYN Motion Studio

XYN Spatial Capture Solution (Prototipo)

XYN Headset (Prototipo)

Scopri XYN presso lo stand di Sony al CES 2025, che si terrà a Las Vegas, USA, dal 7 al 10 gennaio (ora locale negli Stati Uniti).

Sony al CES 2025 - Sony Group Corporation (“Sony”) parteciperà al CES 2025, che si terrà a Las Vegas, Nevada, a partire da martedì 7 gennaio (PST), con il tema “Creative Entertainment Vision”, una visione attraverso la quale Sony definisce la propria prospettiva futura, tracciando la strada del Gruppo verso i prossimi dieci anni.

