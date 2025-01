Sindrome post vacation: come affrontare il ritorno alla routine dopo le feste

La sindrome post vacation, o holiday blues, è quel mix di tristezza e smarrimento che colpisce molte persone al rientro dalle vacanze natalizie, segnando la fine di un periodo di relax. Sebbene non sia una patologia ufficialmente riconosciuta, questo fenomeno psicologico è sempre più comune. Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli psicologi della Toscana, offre cinque regole per affrontare il ritorno alla quotidianità con serenità.

Il rientro al lavoro dopo le feste è spesso fonte di stress. Il periodo natalizio rappresenta una pausa dal tempo ordinario, sospendendo le preoccupazioni quotidiane come scadenze, sveglia, e problemi lavorativi. Più le vacanze sono rilassanti, più il ritorno alla routine diventa difficile. Questo disagio è accentuato in chi già soffre di ansia, depressione o problemi interpersonali.

Gulino suggerisce innanzitutto di evitare il cosiddetto effetto interruttore: non bisogna passare bruscamente dallo stato di relax alla frenesia quotidiana. È preferibile un ritorno graduale al lavoro, magari iniziando con una mezza giornata o un giorno vicino al weekend. Inoltre, non bisogna abbandonare improvvisamente le buone abitudini acquisite durante le vacanze, come hobby, sport e momenti di svago.

La terza regola riguarda l'alimentazione: è importante evitare gli eccessi festivi e curare maggiormente la dieta al rientro. Inoltre, il sonno deve essere gestito con attenzione, poiché la mancanza di riposo può peggiorare il disagio psicologico e fisico. Infine, è fondamentale mantenere salde le relazioni affettive che si sono rafforzate durante le festività, poiché queste rappresentano una fonte di energia durante tutto l'anno.

