Nuovo anime di Occhi di Gatto in arrivo nel 2025

Il celebre manga Occhi di Gatto di Tsukasa Hojo, pubblicato per la prima volta oltre quarant’anni fa, sta per tornare con un nuovo adattamento anime in uscita nel 2025, prodotto dalla piattaforma streaming Disney+!

È stata rilasciata una prima immagine promozionale, in cui le tre sorelle Kisugi appaiono in ombra, rendendo i loro volti indistinguibili. Tuttavia, le sagome restano immediatamente riconoscibili: in primo piano si distingue Hitomi (Sheila), seguita da Rui (Kelly) e Ai (Tati).

Un teaser iniziale è stato inoltre pubblicato, accompagnato da una rivisitazione della storica sigla originale cantata da Anri, ora interpretata dalla giovane e talentuosa cantante Ado.

Puoi guardare il teaser sul canale YouTube di Disney+ Japan al seguente link: