Paola Egonu regina della pallavolo mondiale: MVP 2024 per Volleyball World

Paola Egonu è stata nominata miglior giocatrice di pallavolo del 2024 da Volleyball World, portale affiliato alla Federazione Internazionale di Pallavolo (FIVB). Questo riconoscimento arriva dopo un anno straordinario per l'atleta ventiseienne, che ha guidato la nazionale italiana a successi storici.

Nel 2024, Egonu ha giocato un ruolo cruciale nella conquista del secondo titolo della Volleyball Nations League (VNL) da parte dell'Italia, distinguendosi come Most Valuable Player (MVP) del torneo.Successivamente, alle Olimpiadi di Parigi, ha contribuito in modo determinante alla vittoria della prima medaglia d'oro olimpica per la squadra femminile italiana, ottenendo nuovamente il titolo di MVP del torneo.

La sua performance alle Olimpiadi è stata particolarmente impressionante. Nella finale contro gli Stati Uniti, l'Italia ha dominato con un punteggio di 25-18, 25-20, 25-17, ed Egonu ha brillato segnando 22 punti, inclusi quattro muri decisivi.Questa vittoria ha segnato un momento storico per la pallavolo italiana, consolidando la posizione di Egonu come una delle atlete più influenti e talentuose del panorama sportivo internazionale.

Il riconoscimento da parte di Volleyball World sottolinea l'impatto significativo di Egonu nel mondo della pallavolo, celebrando le sue eccezionali capacità atletiche e il contributo fondamentale ai trionfi della nazionale italiana nel 2024.

