Dani Olmo lascia il Barcellona: il centrocampista spagnolo sul mercato a parametro zero

Dani Olmo non è più un giocatore del Barcellona. Il centrocampista spagnolo, acquistato la scorsa estate dal RB Lipsia per circa 60 milioni di euro, ha visto il suo contratto rescisso dopo che La Liga ha rifiutato la richiesta del club catalano di registrarlo per la seconda parte della stagione.

La Liga ha comunicato che, al 31 dicembre, il Barcellona non ha presentato un piano economico conforme alle normative di controllo finanziario, impedendo così l'iscrizione di nuovi giocatori a partire dal 2 gennaio.

A causa di questi problemi finanziari, il Barcellona perde non solo Dani Olmo, ma anche Pau Víctor, giovane attaccante del vivaio, entrambi ora liberi di accasarsi altrove a parametro zero.

Nonostante Olmo avesse espresso il desiderio di continuare a giocare per il Barcellona, diversi club europei hanno manifestato interesse nei suoi confronti. In Premier League, Manchester City e Manchester United sono pronti a contendersi il talento spagnolo. Il City, in particolare, vede in Olmo un giocatore ideale per il sistema di gioco di Pep Guardiola.

Anche il Paris Saint-Germain segue da vicino la situazione, con l'allenatore Luis Enrique che potrebbe essere un fattore decisivo per portare Olmo a Parigi.

La vicenda ha suscitato scalpore non solo in Spagna, ma anche a livello internazionale, con diversi media che evidenziano il danno all'immagine e alle finanze del Barcellona.

Attualmente, Dani Olmo è libero di negoziare con qualsiasi club, e si prevede una competizione accesa tra le principali squadre europee per assicurarsi le sue prestazioni.