Francesco Sarcina attacca Tony Effe: Insulta le donne, ci dobbiamo svegliare

Il frontman de Le Vibrazioni Francesco Sarcina, ha duramente criticato Tony Effe durante il suo ultimo concerto. Dal palco, davanti al pubblico, Sarcina ha commentato le recenti polemiche che hanno coinvolto il musicista: “Tony Effe dell’Esselunga musicista?”, ha detto ridendo, per poi aggiungere: “Ma vaffano anche lui. Si può insultare le donne in questo modo? Siamo circondati da rincoiti, ci dobbiamo svegliare”.

L’artista ha espresso il suo sostegno alla scelta del sindaco Gualtieri di escludere Tony Effe dal concertone di Capodanno al Circo Massimo, motivata dai testi del rapper, giudicati maschilisti e misogini. Sarcina ha ribadito il suo disappunto verso atteggiamenti che denigrano le donne, criticando apertamente il comportamento del collega.

In risposta all’esclusione, Tony Effe ha organizzato un contro-concerto al PalaEur di Roma la notte di San Silvestro, dove ha accolto il pubblico con una fascia tricolore e la frase: “È arrivato il sindaco”. L’evento ha registrato il tutto esaurito, tra applausi e urla di approvazione da parte dei fan. Le tensioni tra i due artisti evidenziano il dibattito attuale sulla responsabilità sociale della musica e dei messaggi trasmessi dai testi.

Polemiche sul concerto di Capodanno a Roma: solidarietà a Tony Effe e forfait di Mahmood e Mara Sattei - "Roma Capitale non censura nessuno". Con queste parole il sindaco Roberto Gualtieri ha commentato le polemiche legate al concerto di Capodanno dopo la richiesta del Campidoglio a Tony Effe di rinunciare alla sua partecipazione. Mahmood e Mara Sattei, in segno di solidarietà con il trapper romano, hanno annunciato il loro forfait.

Morgan contro Jovanotti e Tony Effe: Un Paese privo di senso artistico - Morgan critica duramente la decisione di escludere Tony Effe dal concerto di Capodanno al Circo Massimo di Roma, minimizzando l'importanza della vicenda. "Ma chi se ne fotte di Tony Effe? Che ci sia o meno, non cambia nulla. Io sono stato cacciato mille volte, e ogni volta hanno perso molto", ha dichiarato all'Adnkronos.

Tony Effe e la cacciata dal capodanno di Roma: la polemica tra censura e libertà artistica - La vicenda che ha coinvolto Tony Effe e la sua esclusione dal concerto di Capodanno a Roma ha sollevato un putiferio mediatico che rischia di compromettere l'immagine del Comune, già in difficoltà nel trovare un sostituto di pari popolarità. La decisione di non far esibire il cantante, inizialmente annunciato, dopo l'invito a non salire sul palco, solleva interrogativi sulla libertà di espressione artistica.