Strage di Capodanno a New Orleans: 15 morti, Killer ucciso

A New Orleans, in Bourbon Street, un'auto si è lanciata contro la folla durante i festeggiamenti di Capodanno. Dopo l'impatto, il conducente è sceso dal veicolo aprendo il fuoco. Il bilancio è di 15 morti e circa 30 feriti, alcuni in condizioni critiche.

Il responsabile, Shamsud Din Jabbar, ex militare 42enne del Texas, è stato ucciso dalla polizia. Jabbar, cittadino americano, aveva con sé una bandiera dell'Isis e avrebbe pianificato una "carneficina", secondo la polizia. Gli investigatori stanno analizzando i suoi legami con organizzazioni terroristiche. L'FBI ha trovato armi e ordigni esplosivi nel pick-up e altre bombe disinnescate nel quartiere francese.

Secondo fonti della CNN, l'attacco non sarebbe stato isolato, ma parte di una rete più ampia. Documenti trovati suggeriscono un collegamento con l'Isis, e gli investigatori stanno valutando la possibilità di altri complici. Colin P. Clarke, analista del Soufan Group, ha sottolineato la complessità dell'attacco, che ha combinato l'uso di un veicolo, armi da fuoco e ordigni esplosivi.

Testimonianze raccolte descrivono momenti di puro terrore. Kevin Garcia, 22 anni, ha raccontato di un'auto lanciata sul marciapiede e di aver visto un corpo volargli addosso. Whit Davis, presente in una discoteca vicina, ha riferito del caos e dell'intervento della polizia per evacuare l'area.

Il presidente Joe Biden, in una dichiarazione ufficiale, ha condannato l'attacco e ha elogiato la pronta risposta delle forze dell'ordine. Biden ha assicurato che tutte le risorse disponibili saranno impiegate per risalire ai responsabili e per garantire la sicurezza delle comunità.