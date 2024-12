Addio ad Angus MacInnes, il celebre Jon 'Dutch' Vander di Star Wars, scomparso a 77 anni

Angus MacInnes, attore canadese noto per il ruolo di Jon "Dutch" Vander nel primo film della saga Star Wars del 1977, è morto il 23 dicembre all'età di 77 anni. La famiglia ha annunciato la sua scomparsa attraverso un comunicato sull'account Facebook ufficiale dell'attore, descrivendo come si sia spento serenamente circondato dai suoi cari.

Nato a Windsor, Ontario, il 27 ottobre 1947, MacInnes ha esordito nel cinema con un piccolo ruolo in Rollerball (1975). La sua carriera ha raggiunto l'apice grazie a George Lucas, che lo ha scelto per interpretare Jon Vander, soprannominato "Dutch", un ex pilota imperiale che si unisce alla Ribellione. Come Gold Leader, Vander pilota un Y-wing e guida uno squadrone di ribelli nella battaglia contro l'Impero. L'attore ha ripreso il suo celebre ruolo in Rogue One: A Star Wars Story (2016), diretto da Gareth Edwards.

MacInnes ha lasciato un segno profondo tra i fan di Star Wars, che occupavano un posto speciale nel suo cuore. La famiglia ha sottolineato quanto amasse incontrarli durante le convention e condividere con loro la passione per la saga. "Era sempre onorato dall'ammirazione e dalla dedizione della comunità", si legge nel comunicato.

Durante una carriera di oltre 40 anni, MacInnes ha lavorato sia in televisione che al cinema. È apparso in serie come Spazio: 1999, The Great Detective, Vikings e Space Island One. Sul grande schermo, ha recitato in film di rilievo come Forza 10 da Navarone (1978), Atmosfera zero (1981), Witness - Il testimone (1985), Eyes Wide Shut (1999), Hellboy (2004) e Captain Phillips - Attacco in mare aperto (2013). In totale, la sua filmografia include circa 50 titoli in cui ha lasciato il segno come caratterista.