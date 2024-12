LG PRESENTA IL PRIMO MONITOR GAMING 5K PIEGHEVOLE,

Con l’introduzione della linea UltraGear GX9, LG offre un’esperienza di gioco personalizzabile agli amanti del gaming

In occasione del CES 2025, LG Electronics (LG) presenterà la nuova straordinaria linea di monitor gaming OLED, LG UltraGear GX9.

La nuova gamma include il modello 45GX990A – vincitore di tre CES 2025 Innovation Awards, tra cui il prestigioso premio ‘Best of Innovation’, il modello 45GX950A e il modello 39GX90SA, lo smart monitor gaming all-in-one che integra la piattaforma LG webOS.

Questi riconoscimenti testimoniano la capacità di LG di offrire soluzioni per il gaming innovative e di qualità.

Con l’obiettivo di garantire la massima immersività di gioco, tutti i modelli della serie UltraGear GX9 sono dotati di display curvi con tecnologia LG WOLED. Questi schermi offrono un’elevata luminosità, neri profondi, colori sorprendenti e una curvatura ottimizzata: una combinazione che riesce a dar vita ai giochi e che trascina gli utenti sempre più a fondo nelle azioni dei loro titoli preferiti. Grazie alla certificazione per le basse emissioni di luce blu, la serie GX9 riduce l’affaticamento degli occhi durante le sessioni di gioco. Inoltre, il rivestimento Anti-Glare & Low Reflection (AGLR) riduce al minimo i riflessi rendendo più semplice la visione di tutto quello che succede sullo schermo anche in stanze molto luminose.

I modelli di monitor gaming 45GX990A e 45GX950A sono caratterizzati da display da 45 pollici in formato 21:9 con una risoluzione 5K2K (5,120 x 2,160), una vera novità per i monitor OLED. Il rapporto d’aspetto 21:9 garantisce un’esperienza di gioco ancora più immersiva rispetto ai display in 16:9, pur mantenendo una migliore compatibilità dei contenuti rispetto ai monitor 32:9. Grazie all’ampia superficie dello schermo, questi monitor sono un’ottima scelta non solo per il gaming ma anche per altri usi.

Entrambi i modelli sono dotati della funzionalità Dual-Mode di seconda generazione di LG che permette la personalizzazione sia del rapporto d’aspetto (21:9 o 16:9) sia della dimensione delle immagini (39”, 34” o 27”) con la possibilità di passare con un semplice tocco tra otto diverse configurazioni della risoluzione dello schermo e della frequenza di aggiornamento. Grazie a queste combinazioni, gli utenti possono personalizzare le impostazioni di gioco in base alle loro preferenze oppure adattarle alle diverse tipologie di gioco, come FPS, RPG, MOBA e simulatori di corse.

Il monitor LG UltraGear OLED Bendable 45GX990A è il primo display OLED pieghevole al mondo con risoluzione 5K2K. Il modello da 45 pollici può passare in pochi secondi da una configurazione completamente piatta a una curvatura di 900R, offrendo flessibilità e versatitlità durante il gioco. La funzione Dual-Mode aggiornata permette di passare con facilità tra risoluzione e refresh rate preimpostati e personalizzare il rapporto d’aspetto e la dimensione delle immagini. Con un tempo di risposta estremamente veloce di 0.03ms (GtG), il modello 45GX990A garantisce un gioco fluido e un’immersione completa.

Il monitor LG UltraGear OLED 45GX950A ha un display OLED curvo (800R) da 45” con formato 21:9 e risoluzione 5K2K. Grazie alla tecnologia OLED, questo display offre immagini nitide e realistiche con colori straordinari e contrasto eccezionale. Il design Virtually Borderless su 4 lati e le cornici sottili aumentano il senso di immersività aggiungendo un’estetica elegante a qualsiasi installazione. Grazie ai 125 pixels per inch (PPI) e al layout dei subpixel RGWB, il monitor consente un’elevata leggibilità del testo rendendo più semplice sia la lettura dei testi dei giochi che la modifica di documenti o la lettura dei contenuti sul web.

Anche il modello 45GX950A offre la funzionalità Dual-Mode con otto configurazioni personalizzabili e supporta DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 e USB-C 90W. Questo garantisce una compatibilità perfetta con le schede grafiche più recenti e con funzionalità quali la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) consentendo al contempo una comoda ricarica dei dispositivi. Certificato NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync™ Premium Pro, il monitor riduce lo screen tearing per un’esperienza di gioco più fluida e reattiva.

Il nuovissimo monitor LG UltraGear 39GX90SA è progettato per offrire esperienze di gioco e di streaming eccezionali. Dotato di sistema operativo webOS, il monitor funziona come un hub per l’home entertainment, consentendo di accedere a tutti i servizi di streaming senza pc o set-top box. Il display OLED curvo (800R) da 39”, con rapporto d’aspetto 21:9, offre colori brillanti e sfumati e neri profondi, rendendolo perfetto per i giochi AAA e film e serie HDR. Dotato di porte USB Type-C, il monitor offre una comoda connettività ed è dotato del supporto ergonomico a forma di L per una perfetta installazione salvaspazio sulla scrivania.

“La serie UltraGear GX9 stabilisce un nuovo standard per i monitor gaming OLED, combinando un’incredibile qualità di visione con funzioni smart che migliorano la user experience” ha dichiarato YS Lee, vicepresidente e responsabile della divisione IT di LG Media Entertainment Solution Company. “Dai primi monitor OLED gaming 5K2K con Dual-Mode di seconda generazione ai monitor da gioco smart con webOS integrato, la linea GX9 si spinge oltre i limiti per offrire il massimo valore e divertimento”.

