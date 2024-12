AYANEO 3

AYANEO 3 ridefinisce il controllo portatile, inaugurando una nuova era per il gaming on-the-go. In un mondo dove il videogioco è una parte integrante della vita e riflette le passioni individuali, ogni giocatore cerca un’esperienza che risuoni con il proprio ritmo, adattandosi perfettamente alle proprie preferenze. Ed è proprio in questo contesto che AYANEO 3 si pone come una rivoluzione, non solo come una console portatile, ma come un vero e proprio strumento che rompe i confini tradizionali del controllo. Questa innovativa piattaforma rappresenta un balzo audace verso il futuro, un simbolo di libertà creativa e un manifesto tecnologico che punta a ridefinire le modalità con cui si vive il gioco. Con il lancio di AYANEO 3, il concetto stesso di console portatile subisce una metamorfosi, evolvendosi in una forma modulare unica al mondo, capace di adattarsi e trasformarsi secondo le esigenze dei giocatori, offrendo non solo un dispositivo, ma un’esperienza completamente personalizzabile.

Al centro di questa innovazione troviamo il Magic Module, il primo controller modulare al mondo che non si limita ad aggiungere funzionalità, ma ridefinisce il concetto di personalizzazione nel gaming portatile. Dopo due anni di ricerca e sviluppo, AYANEO ha progettato una console capace di abbandonare i layout rigidi e tradizionali, aprendo la strada a una configurazione completamente definita dagli utenti. Questa libertà di scelta permette di passare istantaneamente da un modulo all’altro, adattando l’esperienza di gioco a preferenze personali, esigenze ergonomiche e richieste specifiche dei titoli, offrendo una nuova dimensione di controllo. Grazie al Magic Module, ogni giocatore può reinventare il proprio stile di gioco con una semplicità che trasforma un’operazione tecnica in un momento di pura soddisfazione, dove ogni pressione, ogni rotazione, ogni configurazione diventa una celebrazione di autonomia creativa.

Non si tratta solo di funzionalità, ma di un design che fonde tecnologia e arte. La precisione del sistema di rimozione motorizzato, accompagnato da un suono meccanico sofisticato prodotto da motori passo-passo in miniatura, trasforma il cambio dei moduli in un rituale tanto appagante quanto intuitivo. Questa attenzione ai dettagli non è un mero esercizio di stile, ma il risultato di un profondo studio sull’ergonomia e sulla sensibilità dei giocatori, che meritano un’esperienza tanto fluida quanto avanzata. Con oltre 50 combinazioni di layout disponibili, AYANEO 3 non solo risponde alle richieste più esigenti, ma eleva la personalizzazione a un livello senza precedenti, garantendo che ogni giocatore trovi la configurazione perfetta per il proprio stile, sia che preferisca i giochi retrò o le sfide moderne dei titoli AAA.

A completare questa innovazione hardware c’è AYASpace, il software progettato per sincronizzarsi perfettamente con la modularità del dispositivo. Questo ecosistema digitale è più di un’interfaccia di gestione; è un’estensione della console stessa, capace di riconoscere automaticamente i moduli installati, adattando le impostazioni in tempo reale per assicurare la massima compatibilità e ottimizzazione. AYASpace non si limita a offrire controllo, ma diventa il fulcro dell’esperienza di personalizzazione, dando vita a una piattaforma che evolve con il giocatore, trasformando ogni sessione di gioco in un momento unico e su misura.

In AYANEO 3 non si vede solo una console, ma un nuovo standard per il futuro del gaming portatile, un dispositivo che celebra la libertà, l’individualità e la creatività di ogni giocatore. Con il suo design modulare, la tecnologia avanzata e la visione audace, AYANEO 3 rappresenta non solo un traguardo tecnologico, ma un punto di partenza per una nuova cultura del gioco, pronta a superare i limiti del presente e abbracciare infinite possibilità. È più di un dispositivo, è una dichiarazione: il futuro del gaming è qui, nelle mani dei giocatori.

AYANEO ha appena lanciato FLIP KB e FLIP DS - AYANEO oggi ha appena lanciato FLIP KB e FLIP DS con Windows. La serie AYANEO FLIP continua con un layout del controller che si adatta meglio alle abitudini dei giocatori, alimentato da AMD 8840U e 7840U, con un'innovativa tecnologia di raffreddamento a liquido VC +, uno schermo da 120 Hz, bloccaggio automatico a 120°/150°/180°, impugnature ergonomiche personalizzate, controller versatile Master, joystick con rilevamento Hall + Hall trigger, mouse ottico, interfaccia OCuLink ad alta velocità, effetti sonori stereo, feedback tattile ricco di configurazioni e l'esclusivo AYASpace 2.

Lancio ufficiale di AYANEO Retro Mini PC AM01 - AYANEO Retro Mini PC AM01, lanciato oggi e ora disponibile per il preordine su Indiegogo. Crediamo che questo dispositivo innovativo rivoluzionerà il settore dei Mini PC e inaugurerà l'era dei Mini PC 2.0. Il Mini PC retrò AYANEO rappresenta una miscela perfetta di tecnologia moderna ed estetica nostalgica.

AYANEO lancia SLIDE: dispositivo portatile con tastiera - Il 19 novembre, AYANEO ha rilasciato ufficialmente il suo primo palmare con tastiera, AYANEO SLIDE, offrendo ai giocatori un'esperienza distintiva e leader nei dispositivi con tastiera slide. Come dispositivo portatile con tastiera completa e schermo da 6 pollici ascorrimento, AYANEO SLIDE introduce dieci principali vantaggi hardware: innovativo binario di scorrimento automatico a molla, schermo sospeso liberamente con angolazioni multiple, eccezionale schermo flottante a colori IPS da 6 pollici, innovativa struttura ergonomica,design artistico, impugnatura ergonomica,tastiera colorata RGB con tutte le funzioni, sistema di raffreddamento a in rame "3+2",joystick con rilevamento Hall RGB,software AYASpace 2.