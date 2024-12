Scoperto a Ventimiglia di Sicilia: nasconde il corpo del padre defunto da un anno per incassare la pensione

A Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, è emersa una macabra vicenda: un uomo di 60 anni avrebbe mantenuto il corpo mummificato del padre novantenne, deceduto circa un anno fa, nella propria abitazione per continuare a percepire la sua pensione.

La scoperta è avvenuta durante le festività natalizie, quando i parenti, preoccupati per la prolungata assenza dell'anziano, hanno deciso di visitare la casa. All'interno, hanno trovato il corpo avvolto in un piumone e riposto in una scatola per la cremazione.

Le autorità locali hanno avviato un'inchiesta coordinata dalla Procura di Termini Imerese, con l'ordine di eseguire un'autopsia sul corpo per determinare la causa del decesso. Al momento, non sono emersi segni di violenza. Il sindaco di Ventimiglia di Sicilia, Girolamo Alzalone, ha espresso profonda commozione per l'accaduto, definendolo un "evento drammatico" che ha scosso l'intera comunità.

Le indagini proseguono per chiarire i dettagli di questa inquietante vicenda.

