Aggressione a Gianni Ippoliti nel centro di Roma durante una lite per un parcheggio

Sabato pomeriggio, 28 dicembre 2024, il noto conduttore televisivo Gianni Ippoliti è stato vittima di un'aggressione in via de' Prefetti, nel cuore di Roma. Secondo le ricostruzioni, l'incidente è avvenuto durante una disputa per un posto auto, culminata quando un altro automobilista ha colpito Ippoliti con pugni al volto.

A seguito dell'aggressione, Ippoliti è stato trasportato in ospedale con un codice giallo, indicante condizioni di media gravità. Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine per chiarire la dinamica dei fatti e identificare l'aggressore.

Gianni Ippoliti, nato a Roma il 22 febbraio 1950, è un volto noto della televisione italiana, con una carriera che spazia dalla conduzione all'autore televisivo. Ha esordito nel 1977 nel programma "Piccolo Slam" su Rai 1 e ha successivamente ideato e condotto trasmissioni come "Provini" e "Dibattito!". Negli anni ha partecipato a numerosi programmi televisivi, consolidando la sua presenza nel panorama dello spettacolo italiano.

Le autorità invitano eventuali testimoni a farsi avanti per fornire informazioni utili alle indagini, al fine di assicurare alla giustizia il responsabile dell'aggressione.