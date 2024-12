Addio a Linda Lavin, indimenticabile star della sitcom 'Alice' e icona del teatro americano

Linda Lavin, celebre attrice statunitense nota per il ruolo di Alice Hyatt nella sitcom di successo Alice (1976-1985), è morta il 29 dicembre a Los Angeles all’età di 87 anni per complicazioni legate a un recente cancro ai polmoni.

La sua carriera ha preso il via a Broadway nel 1962, dove si è affermata come una delle più talentuose attrici teatrali della sua generazione. Lavin ha vinto numerosi premi, tra cui due Drama Desk Award, un Tony Award (su sette nomination), un Obie Award e un Lucille Lortel Award. Tra le sue interpretazioni più memorabili figurano titoli come Il diario di Anna Frank, Gypsy e Broadway Bound. Ha lavorato con autori di spicco come Neil Simon in opere come Piccoli omicidi e Amiamoci così belle signore.

Al cinema, Lavin ha recitato in film di rilievo come Ci penseremo domani (1989), diretto da Alan J. Pakula, e Voglio tornare a casa! (1989) di Alain Resnais. La sua carriera televisiva ha incluso un ruolo iniziale nelle prime due stagioni di Barney Miller come il detective Janice Wentworth, prima di essere scelta come protagonista di Alice. La sitcom, ispirata al film Alice non abita più qui (1974) di Martin Scorsese, le è valsa due Golden Globe e una nomination agli Emmy Award.

Il personaggio di Alice Hyatt, una madre vedova che lotta per mantenere il figlio lavorando come cameriera al Mel’s Diner, ha avuto un impatto significativo anche a livello sociale. Lavin si è avvicinata al movimento femminista, collaborando con Gloria Steinem e altre attiviste per rappresentare le difficoltà delle donne lavoratrici negli Stati Uniti. Ha sostenuto l’emendamento per la parità dei diritti e ha tenuto discorsi pubblici indossando l’uniforme di Alice, sottolineando la sua dedizione alle cause sociali.

Sul piano personale, Lavin lascia il marito Steve Bakunas, artista e batterista, con cui era sposata dal 2005 e con il quale aveva fondato il Red Barn Studio Theater a Wilmington, nella Carolina del Nord. In precedenza era stata sposata con gli attori Ron Leibman e Kip Niven, quest’ultimo protagonista di un divorzio particolarmente travagliato.

Linda Lavin sarà ricordata come un’icona del teatro e della televisione, capace di dare voce a personaggi complessi e di lasciare un segno indelebile nel panorama culturale americano.