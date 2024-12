Putin esclude i leader occidentali dagli auguri di Capodanno per il terzo anno consecutivo

Per il terzo anno consecutivo, il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di non inviare gli auguri di Capodanno al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e ad altri leader di Paesi occidentali considerati ostili. Secondo quanto riferito dall'agenzia Tass, il Cremlino ha pubblicato l'elenco ufficiale dei destinatari dei telegrammi di auguri, da cui risultano esclusi i leader di Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Giappone e di altri Paesi con relazioni tese con la Russia.

Il Cremlino ha confermato che Putin ha comunque inviato messaggi di auguri ai leader di Paesi con cui mantiene rapporti positivi. Tra questi figurano i capi di Stato di Cina, India, Turchia e altri Paesi considerati alleati o neutrali rispetto alla posizione della Russia nelle tensioni internazionali.

La tradizione degli auguri di fine anno è consolidata nella diplomazia russa, ma negli ultimi anni è stata condizionata dalle crescenti divisioni geopolitiche.

