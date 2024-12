Identificata una molecola promettente per la guarigione del danno intestinale e la soppressione della crescita tumorale nel cancro colorettale

Un team di ricercatori del Karolinska Institute in Svezia ha identificato una molecola promettente per la guarigione del danno intestinale e la soppressione della crescita tumorale nel cancro colorettale. Questa molecola, regolata dal recettore LXR (Liver X Receptor), agisce come un interruttore biologico, stimolando la produzione di amphiregulina, una proteina che promuove la rigenerazione delle cellule intestinali. Allo stesso tempo, LXR aiuta il sistema immunitario a limitare la crescita dei tumori.

Questa scoperta è particolarmente rilevante per malattie come il morbo di Crohn e la colite ulcerosa, che spesso richiedono terapie immunosoppressive con effetti collaterali significativi. Inoltre, potrebbe ridurre i danni intestinali causati da radioterapia o chemioterapia nei pazienti oncologici. Sebbene lo sviluppo di farmaci basati su questa molecola sia ancora lontano, i ricercatori vedono un grande potenziale terapeutico.

