Disastro aereo in Sudcorea, ispezioni speciali sui Boeing 737-800 in corso

La Corea del Sud ha annunciato un'ispezione speciale di tutti i Boeing 737-800 operativi nel Paese dopo un grave incidente aereo che ha coinvolto un velivolo della compagnia Jeju Air a Muan, causando la morte di 179 persone. L'aereo, con 181 persone a bordo, si è schiantato durante l'atterraggio. Solo due membri dell'equipaggio sono stati salvati, mentre tra le vittime 77 sono state finora identificate.

Secondo Joo Jong-wan, capo dell'ufficio per la politica dell'aviazione del ministero dei Trasporti sudcoreano, sono attualmente in servizio 101 aerei della serie B737-800. Le autorità hanno confermato la revisione dei piani per condurre ispezioni speciali su questi velivoli. Testimoni oculari hanno descritto l'aereo sbandare lungo la pista, apparentemente senza il carrello di atterraggio funzionante, prima di impattare contro un muro ed esplodere.

Lee Jeong-hyeon, capo della stazione dei vigili del fuoco di Muan, ha dichiarato che le indagini stanno esplorando diverse ipotesi, tra cui quella di un possibile 'bird strike'. Testimoni riferiscono di aver udito una "forte esplosione" e osservato scintille provenire dal motore prima dell'impatto. La scatola nera dell'aereo è stata recuperata, ma il dispositivo di registrazione vocale della cabina di pilotaggio non è ancora stato localizzato.

Funzionari del ministero dei Trasporti hanno rivelato che i primi dati dai registri di comunicazione indicano che la torre di controllo dell'aeroporto aveva emesso un avviso di 'bird strike' poco prima dell'atterraggio. Tra i passeggeri, due erano cittadini thailandesi, mentre gli altri sembrano essere sudcoreani. I media locali hanno diffuso immagini dell'incidente che mostrano il drammatico tentativo di atterraggio del velivolo.

Sudcorea - incendio in fabbrica: almeno 20 morti - L'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap spiega che i vigili del fuoco hanno tentato, senza riuscirci, di liberare dalle fiamme i lavoratori che erano rimasti intrappolati nell'incendio scoppiato nella fabbrica a più piani che si trova nella città di Hwaseong, a sud della capitale Seul.