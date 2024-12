Terremoto, Sciame sismico a Montevago: stato di allerta in provincia di Agrigento

Prosegue lo stato di allerta a Montevago, in provincia di Agrigento, a causa dello sciame sismico in corso. Il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo ha firmato una nuova ordinanza dopo un confronto con la Protezione civile regionale. L'attivazione del Centro operativo comunale, già avvenuta tre giorni fa in via precauzionale, garantisce il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza per la popolazione in caso di emergenza.

“La situazione è sotto controllo, ma riaffiorano i brutti ricordi del sisma del 1968 che devastò la Valle del Belìce,” ha dichiarato La Rocca Ruvolo. Il sindaco ha aggiunto che continuano le verifiche sulle strutture pubbliche e si forniscono indicazioni ai cittadini sulle regole di comportamento da seguire.

L’attività sismica, ancora in corso, viene monitorata costantemente in collaborazione con la Protezione civile regionale. La popolazione è invitata a mantenere la calma e seguire le disposizioni per garantire la massima sicurezza.

Terremoto a Vanuatu, almeno 14 morti e oltre 200 feriti dopo scosse di magnitudo 7.3 - Il 17 dicembre 2024, alle 12:47 ora locale, un terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito l'arcipelago di Vanuatu, nel Pacifico meridionale, con epicentro a circa 30 chilometri a ovest della capitale, Port Vila. Il bilancio provvisorio riporta almeno 14 vittime e oltre 200 feriti.

Terremoto di Magnitudo 7,3 a Vanuatu: Danni a Port Vila - Un violento terremoto di magnitudo 7,3 ha colpito l'arcipelago di Vanuatu nel Pacifico meridionale, causando gravi danni, specialmente nella capitale Port Vila. L'evento sismico ha provocato il crollo di edifici, tra cui quello che ospita le ambasciate di Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Nuova Zelanda.

Scossa di terremoto di magnitudo 2.4 registrata a Ferrandina, provincia di Matera - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata alle 00:54 del 15 dicembre 2024 in provincia di Matera. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha localizzato l'epicentro a 6 chilometri da Ferrandina, con coordinate geografiche latitudine 40.