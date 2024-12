Addio a Jimmy Carter, ex presidente Usa e simbolo di pace: Biden annuncia funerali di Stato

Jimmy Carter, ex presidente degli Stati Uniti, è morto il 29 dicembre 2024 all’età di 100 anni nella sua casa di Plains, Georgia. L'annuncio è stato dato dal figlio dell'ex presidente, che aveva recentemente vissuto i funerali della moglie Rosalynn, scomparsa nel novembre 2023. Carter era diventato il presidente più longevo nella storia americana, superando il record di George H.W. Bush, morto a 94 anni nel 2019.

Carter, democratico, fu presidente dal 1977 al 1981, periodo segnato dalla crisi degli ostaggi a Teheran e dal fallimento di un'operazione militare per liberarli. Dopo la sua sconfitta elettorale contro Ronald Reagan nel 1980, Carter si dedicò alla Carter Foundation, impegnandosi in cause legate ai diritti umani, la pace e la lotta contro la povertà. Per il suo impegno sociale e diplomatico, nel 2002 ricevette il Premio Nobel per la Pace.

Il presidente Usa Joe Biden ha definito Carter un "eroe" e ha annunciato che saranno celebrati funerali di Stato in sua onore a Washington D.C. Anche Donald Trump ha espresso il suo tributo, riconoscendo l'importanza del suo lavoro per gli Stati Uniti e il mondo. Carter, nato il 1 ottobre 1924, è ricordato per la sua dedizione alla pace, ai diritti civili e al miglioramento delle condizioni di vita globali.

