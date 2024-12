Accoltellato durante lite in strada a Firenze: morto 17enne

Firenze: famiglia uccisa dal monossido, la bambina sopravvissuta resta grave - La bambina di 6 anni sopravvissuta alle esalazioni di monossido di carbonio nella villa di Mezzacosta, in via San Felice a Ema, vicino al Galluzzo, alla periferia di Firenze, è ancora in prognosi riservata. L’incidente si è verificato nella serata di mercoledì 18 dicembre.

Firenze: famiglia trovata morta per sospetta intossicazione da monossido di carbonio - Una tragedia familiare ha scosso la periferia di Firenze. Nella Villa di Mezzacosta, situata in via San Felice a Ema, vicino alla zona del Galluzzo, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due adulti e un bambino nel salotto al piano terra. Le autorità ipotizzano che la causa dei decessi sia un'intossicazione da monossido di carbonio, avvenuta presumibilmente nella serata di mercoledì 18 dicembre.

PlayStation celebra il Natale in Rinascente Firenze - Dal 2 dicembre al 3 gennaio, uno speciale spettacolo di luci, vetrine a tema e un pop-up store Sony Interactive Entertainment Italia è lieta di annunciare una collaborazione con Rinascente Firenze, per celebrare e condividere con il pubblico la passione per il videogioco, anche a Natale.