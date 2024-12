Incidente sulla Stelvio: Cyprien Sarrazin cade durante le prove a Bormio

Durante la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile sulla pista Stelvio di Bormio, il francese Cyprien Sarrazin ha subito una grave caduta. Nel tratto finale del muro di San Pietro, Sarrazin ha perso il controllo, finendo violentemente nelle reti di protezione. Prontamente soccorso, è stato trasportato in elicottero all'ospedale; secondo fonti francesi, era cosciente al momento del trasporto e potrebbe aver riportato una lesione a un piede.

Sarrazin, 30 anni, aveva registrato il miglior tempo nella prima prova del giorno precedente ed era tra i favoriti, avendo vinto sulla stessa pista nel 2023.

Poco dopo, l'italiano Pietro Zazzi è caduto nello stesso tratto, riportando un forte dolore al ginocchio. Anche lui è stato trasportato in elicottero per accertamenti.

Nonostante le difficoltà, la seconda prova è stata completata. Il canadese Cameron Alexander ha ottenuto il miglior tempo con 1'55"13, seguito dallo svizzero Stefano Rogentin (+0"53) e dall'austriaco Stefan Babinsky (+0"84). Gli italiani Mattia Casse e Dominik Paris hanno chiuso rispettivamente al settimo (+1"18) e ottavo posto (+1"25).

Casse, che nelle ultime due stagioni ha ottenuto i suoi migliori risultati sulla Stelvio, ha dichiarato: "Oggi forse è la prima volta che mi sono sentito a mio agio. Sono stato contento, avevo buone sensazioni ed è un buon punto avanti". Paris, sei volte vincitore in discesa sulla Stelvio, ha commentato: "Oggi meglio di ieri; ho cambiato un po' il set-up ed è andata meglio. La vera questione è riuscire a gestire i diversi tipi di neve nei punti in cui cambia, non è semplice stare sul pezzo".

La pista Stelvio, nota per la sua tecnicità e le condizioni variabili del manto nevoso, ha messo a dura prova gli atleti in vista della gara ufficiale prevista per domani.