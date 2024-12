Addio a Claudia Baccarini, la donna più anziana d'Italia, scomparsa a 114 anni

Claudia Baccarini Baldi, la persona più anziana d'Italia, è deceduta la notte di Natale nella sua abitazione di Faenza, all'età di 114 anni. Nata il 13 ottobre 1910 a Faenza, era tra le dieci persone più longeve al mondo.

Vedova di Pietro Baldi, sindaco di Faenza dal 1951 al 1956, Claudia ha dedicato la sua vita alla famiglia, crescendo dieci figli. La sua discendenza comprende circa cinquanta tra nipoti e pronipoti, alcuni dei quali risiedono negli Stati Uniti.

I funerali si terranno sabato alle ore 10 presso la chiesa parrocchiale di San Francesco a Faenza. Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha ricordato Claudia come un simbolo di resilienza e memoria storica per la comunità. Fino a pochi anni fa, partecipava attivamente alla vita religiosa, frequentando la messa pomeridiana, e manteneva una mente lucida, nonostante qualche piccolo acciacco tipico dell’età.

Il suo stile di vita sobrio, caratterizzato da pasti leggeri accompagnati da moderate quantità di vino e l’assenza di fumo, rifletteva una filosofia di vita equilibrata. Con la scomparsa di Claudia Baccarini, l'Italia perde una testimone di oltre un secolo di storia, la cui longevità ha rappresentato un esempio di vita dedicata alla famiglia e alla comunità.

La nonna più longeva d’Italia festeggia 114 anni a Faenza: una vita tra musica, famiglia e tradizioni - Claudia Baccarini, nata a Faenza nel 1910, ha festeggiato i suoi 114 anni lo scorso 13 ottobre, diventando la donna più anziana d’Italia e la nona persona più longeva al mondo. La sua vita, che si estende per più di un secolo, ha attraversato eventi storici epocali come due guerre mondiali, il boom economico, gli anni di piombo e la pandemia da Covid-19, rendendola una testimone vivente della storia del Paese.

