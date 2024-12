Orbassano: marito e moglie si tolgono la vita dopo il suicidio della figlia

Non hanno retto al dolore per la perdita della figlia suicida due anni fa e hanno deciso di farla finita insieme. È successo a Orbassano, in provincia di Torino, dove due coniugi, lui medico di 64 anni e lei farmacista di 59 anni, sono stati trovati privi di sensi nel garage della loro abitazione. Il tragico gesto è avvenuto pochi giorni dopo un'intervista all’Eco del Chisone in cui la coppia aveva condiviso il loro dramma.

La figlia, una giovane di 28 anni, si era tolta la vita in seguito a un trauma che risalirebbe alla sua infanzia, legato ad abusi subiti e scoperti solo quando la ragazza, poco più che ventenne, aveva iniziato a soffrire di ansia e attacchi di panico. La rivelazione della coppia, fatta al quotidiano locale, è stata seguita dal gesto estremo.

I coniugi sono stati trovati ancora vivi ma in condizioni gravissime. La donna è deceduta in ospedale pochi giorni dopo il ricovero, mentre il marito è morto il 23 dicembre. La tragedia ha profondamente scosso la comunità locale.

La sindaca di Orbassano, Cinzia Bosso, ha commemorato la famiglia con un messaggio sui social, pubblicando una foto con tre candele accese e scrivendo: "Possiate ora riposare in pace tutti e tre insieme, a noi resterà per sempre il vostro ricordo". Anche la farmacia dove lavorava la donna ha ricordato la coppia con una foto di famiglia e il messaggio: "Adesso sono tutti e tre assieme. Ciao Ale".