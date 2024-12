Ucraina: 60 droni russi lanciati, morti e feriti tra i civili negli attacchi

Gli attacchi russi contro l'Ucraina nelle ultime 24 ore hanno causato la morte di due civili e il ferimento di cinque persone, secondo le autorità ucraine. Nella notte, le forze armate russe hanno lanciato 60 droni dalle città di Bryansk, Millerovo e Primosk-Akhtarsk. L'aeronautica militare ucraina ha dichiarato che 36 di questi droni sono stati abbattuti grazie a unità missilistiche antiaeree, sistemi di guerra elettronica e gruppi mobili nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Poltava, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia e Khmelnytskyi. Ventitré droni sono stati neutralizzati dalle contromisure elettroniche.

Nella regione di Kherson, gli attacchi russi hanno colpito 38 insediamenti, incluso il centro regionale di Kherson. Il governatore Oleksandr Prokudin ha riferito che una persona è morta e due sono rimaste ferite. Nell'oblast di Donetsk, una persona è rimasta ferita nella città assediata di Pokrovsk e un'altra è stata uccisa a Kostiantynivka. A Siversk, un civile è stato ferito, come riportato dal governatore Vadym Filashkin.

Nella regione di Kharkiv, un attacco russo contro il villaggio di Dvorichna, nel distretto di Kupiansk, ha causato il ferimento di un uomo di 66 anni, ricoverato in ospedale, secondo quanto dichiarato dal governatore Oleh Syniehubov.

