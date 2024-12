New York, donna data alle fiamme nella metro: arrestato il sospetto

Una donna è morta a New York dopo essere stata data alle fiamme mentre apparentemente dormiva su un treno della metropolitana. La polizia ha arrestato un sospettato, un uomo originario del Guatemala arrivato negli Stati Uniti nel 2018. L’aggressore si sarebbe avvicinato alla vittima con calma e avrebbe utilizzato un accendino per incendiare i vestiti che indossava. Il tragico evento si è consumato in pochi secondi.

Il sospettato è stato riconosciuto grazie alla segnalazione di tre studenti liceali di New York, che hanno identificato l’uomo dopo la diffusione di immagini da parte delle autorità. Il sospetto è stato trovato con un accendino in tasca mentre era seduto in una stazione della metropolitana. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli sull’accaduto.

Juan Soto firma un contratto record da 765 milioni di dollari con i New York Mets - Il 26enne esterno dominicano Juan Soto ha siglato un contratto storico con i New York Mets: 15 anni per un totale di 765 milioni di dollari, rendendolo l'atleta più pagato nella storia dello sport professionistico. Il contratto include un bonus alla firma di 75 milioni di dollari e una clausola di rescissione volontaria attivabile dopo la quinta stagione, nel 2029.

Luigi Mangione incriminato per l'omicidio del CEO Brian Thompson a New York - Il 26enne Luigi Mangione è stato formalmente incriminato per omicidio di secondo grado, sospettato dell'assassinio di Brian Thompson, CEO di UnitedHealthcare, avvenuto il 4 dicembre 2024 a New York. Mangione è stato arrestato il 9 dicembre in un McDonald's ad Altoona, Pennsylvania, dopo essere stato riconosciuto da un dipendente che ha allertato le autorità.

Omicidio del CEO di UnitedHealthcare a New York: Un Nerd Fornisce Dati Chiave sull'Assassino? - Il CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson, è stato assassinato a colpi d'arma da fuoco a Manhattan, New York. La polizia sta indagando per identificare l'assassino, che ha sparato più volte a distanza ravvicinata. Secondo gli investigatori, Thompson aveva ricevuto minacce prima dell'omicidio.