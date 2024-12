Usyk batte Fury a Riyadh e si conferma campione indiscusso dei pesi massimi

Oleksandr Usyk ha consolidato la sua posizione di campione indiscusso dei pesi massimi, sconfiggendo nuovamente Tyson Fury con una vittoria ai punti per decisione unanime. L'incontro si è svolto alla Kingdom Arena di Riyad, in Arabia Saudita, davanti a un pubblico entusiasta. I giudici hanno assegnato un punteggio di 116-112 in favore dell'ucraino, che ha così mantenuto le cinture WBA, WBC e WBO.

Nonostante una differenza di peso di 25 kg e un'altezza inferiore di 15 cm rispetto a Fury, Usyk ha dimostrato abilità e strategia superiori. Fury ha iniziato l'incontro con energia, ma Usyk ha preso il controllo nei round successivi, mostrando una notevole resistenza e precisione nei colpi. Con questa vittoria, Usyk porta il suo record a 23 vittorie su 23 incontri, di cui 14 per KO.

Dopo l'annuncio del verdetto, Daniel Dubois è salito sul ring, sfidando Usyk per un futuro incontro, sfida che l'ucraino ha accettato con entusiasmo. Fury, visibilmente frustrato dal risultato, ha lasciato rapidamente il ring, rifiutando di partecipare alle interviste post-match.

L'evento ha attirato l'attenzione di numerose celebrità e appassionati di boxe, sottolineando l'importanza di questo rematch nella storia dei pesi massimi. La performance di Usyk ha ulteriormente rafforzato la sua reputazione come uno dei più grandi pugili della sua generazione. La borsa complessiva dell'incontro è stata significativa, con Usyk e Fury che si sono divisi circa 150 milioni di dollari.

Con questa vittoria, Usyk continua a dominare la categoria dei pesi massimi, mentre il futuro di Fury nel mondo della boxe rimane incerto dopo questa seconda sconfitta consecutiva.

