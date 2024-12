Roma-Parma: probabili formazioni, orario e dove vederla in diretta tv

La Roma si prepara ad affrontare il Parma nella 17ª giornata di Serie A, oggi, domenica 22 dicembre 2024, alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico. I giallorossi, reduci da una sconfitta contro il Como, cercano una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione, distante solo due punti. Attualmente, la Roma ha 16 punti in classifica, appena uno in più del Parma, che ambisce al sorpasso.

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, dovrebbe schierare la squadra con un modulo 3-4-2-1. In porta Svilar; difesa a tre con Mancini, Ndicka ed Hermoso; centrocampo composto da Celik, Koné, Paredes e Angelino; sulla trequarti Saelemaekers ed El Shaarawy a supporto dell'unica punta Dybala.

Il Parma di Fabio Pecchia dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1. Tra i pali Suzuki; linea difensiva con Delprato, Balogh, Leoni e Valeri; a centrocampo Sohm e Keita; sulla trequarti Man, Hernani e Cancellieri; in attacco Bonny.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, disponibile sia in streaming sulla piattaforma che su smart TV. La Roma ha una tradizione favorevole contro il Parma, avendo vinto il 61% degli incontri in Serie A tra le due squadre. Inoltre, i giallorossi non perdono in casa contro gli emiliani dall'aprile 1997, con una striscia di 16 vittorie e quattro pareggi.

Per i tifosi interessati ad assistere al match dal vivo, i biglietti sono disponibili sul sito ufficiale della Roma e sui portali autorizzati. La sfida odierna rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre, desiderose di migliorare la propria posizione in classifica e di chiudere l'anno con un risultato positivo.

