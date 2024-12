Attacco al mercatino di Natale a Magdeburgo: quattro morti e oltre 200 feriti

Il bilancio dell'attacco avvenuto venerdì sera al mercatino di Natale di Magdeburgo, in Germania, si è aggravato. Un uomo ha investito la folla con un’auto, causando quattro morti, tra cui un bambino, e 205 feriti, di cui 41 in condizioni gravi. Lo riferisce la stampa locale. Il sospetto, arrestato sul posto, è un medico di circa 50 anni originario dell’Arabia Saudita, residente a Bernburg dal 2006. Secondo il premier della Sassonia-Anhalt, Reiner Haseloff, avrebbe agito da solo.

Tamara Zieschang, ministro degli Interni, ha dichiarato che l'uomo non era conosciuto come islamista dalle autorità. L'attacco è avvenuto alle 19:04, quando il sospetto ha guidato per 400 metri tra la folla utilizzando una BMW noleggiata poco prima. La polizia sta indagando sulle motivazioni, che restano ancora poco chiare, senza escludere né la matrice islamista né problemi psicologici. Il settimanale Der Spiegel ha definito i motivi “ancora misteriosi”.

Il cancelliere Olaf Scholz e altre autorità visiteranno il luogo della tragedia. Scholz ha espresso vicinanza alle vittime e alle loro famiglie con un messaggio su X, mentre ringraziava i soccorritori per il lavoro svolto. A Magdeburgo, città di 237.000 abitanti situata a circa 150 km da Berlino, i medici hanno assistito i feriti sul posto, predisponendo tende temporanee vicino alle bancarelle. I casi più gravi sono stati trasferiti all'ospedale universitario, che ha rapidamente organizzato un intervento di emergenza.

Una cerimonia commemorativa si terrà questa sera alle 19 nella cattedrale di Magdeburgo, alla presenza di Scholz e del ministro dell’Interno Nancy Faeser. Il ministero degli Esteri dell’Arabia Saudita ha condannato l’attacco esprimendo solidarietà al popolo tedesco, mentre leader internazionali, tra cui Emmanuel Macron, Jens Stoltenberg e Ursula von der Leyen, hanno manifestato cordoglio. Von der Leyen ha definito l'attacco “brutale e codardo”, chiedendo un'indagine approfondita.

L'attacco ricorda quello avvenuto a Berlino nel 2016, quando un terrorista islamico usò un camion per colpire un mercatino di Natale, causando 12 vittime e decine di feriti. In vista dei mercatini natalizi, il ministro Faeser aveva recentemente invitato alla vigilanza, pur escludendo minacce concrete a fine novembre.