Attacco missilistico russo su Kiev: una vittima e sette feriti, danni diffusi

Questa mattina, 20 dicembre 2024, la capitale ucraina Kiev è stata colpita da un massiccio attacco missilistico russo. Intorno alle 7:00, potenti esplosioni hanno scosso la città, precedute dagli allarmi aerei che hanno spinto i residenti a cercare rifugio. Densi fumi si sono levati da vari punti della città, indicando l'entità dei danni subiti.

Le autorità locali hanno confermato l'utilizzo di missili balistici Iskander-M/KN-23 e missili ipersonici Kinzhal da parte delle forze russe. Il capo dell'amministrazione militare di Kiev, Sergiy Popko, ha riferito che almeno una persona ha perso la vita nell'attacco, mentre il sindaco Vitali Klitschko ha comunicato che sette persone sono rimaste ferite, quattro delle quali ricoverate in ospedale.

I detriti dei missili abbattuti hanno colpito quattro distretti della città, causando incendi e danneggiando edifici, tra cui uffici e un hotel nel distretto di Holosiivskii. I servizi di emergenza sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e assistere i feriti.

Questo attacco segue di un giorno l'annuncio del presidente russo Vladimir Putin, che ha proposto un "duello" di missili con gli Stati Uniti per dimostrare la superiorità del nuovo missile balistico ipersonico russo Oréshnik.

Nella notte precedente, un altro attacco missilistico russo ha colpito la città meridionale di Kherson, provocando la morte di una persona e il ferimento di sei.

