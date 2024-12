GeForce LAN 50: tutti i dettagli

GeForce LAN 50: tutti i dettagli su registrazione, premi, omaggi e altro ancora!

La scorsa settimana NVIDIA ha annunciato il grande ritorno della maratona GeForce LAN, ora dalla portata globale! Ecco rilasciati tutti dettagli sugli eventi di gioco, i concorsi, i premi e altro ancora.

La celebrazione di gioco, che durerà per diversi giorni, inizierà online e di persona domenica 5 gennaio all'1:30 AM (ora locale) per ben 50 ore, con contest in-game e LAN, tornei e oltre 100.000 dollari di premi solo a Las Vegas.

Gli eventi fisici GeForce LAN 50 si svolgeranno a Las Vegas, Pechino, Berlino e Taipei e le iscrizioni sono ora finalmente aperte! I giocatori possono registrarsi qui per le sessioni di gioco LAN fisiche. I giocatori possono anche iscriversi online dal loro PC GeForce RTX e partecipare alle GeForce LAN Missions per ricevere premi in-game che possono essere riscattati tramite NVIDIA App o GeForce Experience.

Ci saranno in palio milioni di oggetti di gioco di grande valore. A partire dal 5 gennaio all'1:30 AM (ora locale), i giocatori che giocheranno a Diablo IV, The Elder Scrolls Online, Fallout 76, The Finals o World of Warcraft ininterrottamente per 50 minuti, riceveranno una speciale ricompensa in-game.

Per ottenere informazioni su come conquistare i seguenti articoli, consultate la homepage della GeForce LAN 50:

Diablo IV - Pacchetto armatura con monte delle ombre striscianti

- Pacchetto armatura con monte delle ombre striscianti The Elder Scrolls Online - Il monte alce di Pineblossom Vale

- Il monte alce di Pineblossom Vale Fallout 76 - L'equipaggiamento completo del Capo Lavoro dei coloni e l'equipaggiamento completo del Raider Nomade

- L'equipaggiamento completo del Capo Lavoro dei coloni e l'equipaggiamento completo del Raider Nomade THE FINALS - La leggendaria maschera del corrugatosauro

- La leggendaria maschera del corrugatosauro World of Warcraft - Cavallo corazzato Bloodwing

I giocatori potranno giocare a fianco dei loro influencer preferiti e la partecipazione a GeForce LAN 50 contribuirà ad aumentare l'Hype Meter di GeForce Greats, che contemporaneamente mette il nome dei gamer in corsa per vincere uno dei numerosi premi in palio.