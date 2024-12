NieR:Automata e NieR Replicant arrivano su GeForce Now

Che siate stati buoni o cattivi, GeForce NOW ha preparato dei regali imperdibili da scartare: questa settimana arrivano ben 4 nuovi giochi da streammare dal cloud. Tra questi, due epici RPG d'azione che vi terranno incollati agli schermi fino al nuovo anno: Zenless Zone Zero di HoYoverse, giusto in tempo per l'aggiornamento 1.4 "A Storm of Falling Stars", e i capolavori di NieR: NieR: Automata e NieR Replicant ver.1.22474487139... di Square Enix.

Seguite i canali GeForce, GeForce NOW, NVIDIA Studio e NVIDIA AI PC su X oltre all’hashtag #GeForceGreats, per intraprendere un viaggio nostalgico. Gli utenti di GeForce NOW potranno anche accedere a uno stadio virtuale per assistere in prima fila al keynote d'apertura del CES, che sarà tenuto dal founder e CEO di NVIDIA Jensen Huang, lunedì 6 gennaio. Rimanete aggiornati con GFN Thursday per ulteriori dettagli.

Prendete la vostra cioccolata calda e tuffatevi nel mondo futuristico di New Eridu: Zenless Zone Zero fa il suo debutto su GeForce NOW. Questo action RPG urban fantasy di HoYoverse porta sul cloud azione mozzafiato, una trama coinvolgente e tanti nuovi contenuti nell'aggiornamento. Tra le novità, troverete due nuovi personaggi giocabili, il drammatico finale del primo arco narrativo e molto altro ancora – tutto pronto per essere giocato in streaming sui vostri dispositivi preferiti.

Non dimenticate di seguire i canali social di GeForce NOW (X, Facebook, Instagram, Threads) per scoprire un redemption code in edizione limitata, che vi permetterà di ottenere contenuti di gioco gratuiti, tra cui valuta, EXP per il personaggio e potenziamenti delle armi.

Riunitevi intorno al camino per due epiche avventure attraverso mondi post-apocalittici. NieR: Automata vi catapulta in una guerra senza fine tra androidi e macchine, unendo azione frenetica a una trama profonda e provocatoria. NieR Replicant ver.1.22474487139... racconta la missione di un fratello devoto pronto a tutto per salvare sua sorella, mentre scopre segreti inquietanti che mettono in discussione la stessa essenza dell'umanità. Entrambi i giochi offrono esperienze ricche di scelte, colpi di scena straordinari e personaggi che resteranno nel cuore.

Date un’occhiata alla lista dei giochi della settimana:

NieR: Automata (Steam)

NieR Replicant ver.1.22474487139… (Steam)

Replikant Chat (Steam)

Zenless Zone Zero v1.4 (HoYoverse)

