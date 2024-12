Putin ricorda Berlusconi: Vorrei prendere un tè con lui e cita Kohl e Chirac

Durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno, il presidente russo Vladimir Putin ha espresso il desiderio di poter condividere una tazza di tè con alcuni leader del passato, tra cui l'ex presidente del Consiglio italiano, Silvio Berlusconi.

Oltre a Berlusconi, Putin ha menzionato l'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl e l'ex presidente francese Jacques Chirac. Ha sottolineato che, nonostante le attuali tensioni, esiste una reciproca simpatia tra la società italiana e la Russia.

