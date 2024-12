Donnarumma ferito al volto dopo un duro scontro con Singo - VIDEO

Durante la partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Monaco, il portiere Gianluigi Donnarumma ha subito un grave infortunio al volto. Al 17º minuto, in un'azione difensiva, Donnarumma è stato colpito accidentalmente dai tacchetti dell'attaccante monegasco Wilfried Singo, che gli hanno procurato una profonda ferita sotto l'occhio destro.

Nonostante la gravità dell'impatto, Singo, già ammonito, non ha ricevuto un secondo cartellino giallo dall'arbitro François Letexier, che ha giudicato l'intervento non intenzionale.

Donnarumma, con il volto sanguinante, è stato prontamente soccorso dallo staff medico e ha lasciato il campo al 22º minuto, sostituito dal portiere russo Matvey Safonov. La ferita ha richiesto l'applicazione di punti di sutura direttamente sul terreno di gioco. Nonostante l'uscita del portiere titolare, il PSG ha continuato la partita, riuscendo a imporsi con un risultato finale di 4-2.

PSG: Donnarumma in discussione dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid - Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana, è al centro delle critiche dopo la recente sconfitta in Champions League contro l'Atletico Madrid. Nel match, conclusosi 2-1 per gli spagnoli, il gol decisivo di Correa al 93' ha evidenziato una reazione poco reattiva da parte di Donnarumma, sollevando dubbi sulla sua prestazione.

Donnarumma e Alessia Elefante: La proposta di matrimonio a Parigi - Gianluigi "Gigio" Donnarumma, il celebre portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale Italiana, ha chiesto la mano della sua storica fidanzata, Alessia Elefante, in un modo davvero speciale. La proposta è avvenuta nella romantica Parigi, con uno scenario mozzafiato: lo sfondo della Torre Eiffel.

Euro 2024 - Briatore: Disastro Italia - senza Donnarumma prendevamo 6 pere da tutti - Non hanno fatto gruppo, noi non avevamo un gruppo. Spettacolo - "Euro 2024 è stato un grande disastro". Flavio Briatore analizza così la spedizione azzurra a Euro 2024, con l'eliminazione dell'Italia negli ottavi di finale contro la Svizzera. "Noi non abbiamo dei giocatori in questo momento.