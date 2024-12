In coma tesserato a sua insaputa nel Pd: la denuncia della moglie

Giovanni Mista, residente a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, si è ritrovato iscritto al Partito Democratico durante un lungo ricovero in ospedale, mentre si trovava in coma. La vicenda è stata resa pubblica dalla moglie dell’uomo, che ha raccontato il caso al Corriere del Mezzogiorno.

Il senatore Antonio Misiani, commissario del Pd campano, ha dichiarato a Radio Cusano Campus di voler approfondire la questione, definendola "una vergogna". Misiani ha assicurato che, se i fatti saranno confermati, verranno adottati provvedimenti severi: "Abbiamo sempre contrastato gli abusi e le irregolarità. Chi ha falsificato la tessera sarà punito. Il diretto interessato e la sua famiglia hanno la mia solidarietà".

Misiani ha inoltre ribadito l’impegno del partito contro i cosiddetti "signori delle tessere", affermando che episodi del genere non verranno tollerati e che i responsabili saranno individuati e allontanati. La vicenda ha suscitato indignazione e acceso i riflettori su possibili irregolarità nella gestione delle iscrizioni.

Migranti: approvato l'emendamento 'Musk', polemiche dal PD - La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha dato il via libera all'emendamento al decreto Flussi, noto come 'emendamento Musk', presentato dalla relatrice Sara Kelany di Fratelli d'Italia. Questo emendamento trasferisce la competenza sui ricorsi per i respingimenti dei migranti dalle sezioni immigrazione dei tribunali alle corti d'appello.

Scontro tra De Luca e il PD sul terzo mandato: il Consiglio regionale della Campania approva la legge, il Nazareno si oppone - Il Consiglio regionale della Campania ha approvato con 34 voti favorevoli una legge che consente al presidente Vincenzo De Luca di candidarsi per un terzo mandato consecutivo. La proposta di legge, intitolata "Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di presidente della giunta regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n.

Elezioni in Umbria: Pd e Schlein affrontano una sfida cruciale dopo la Liguria - Le imminenti elezioni regionali in Umbria e Emilia-Romagna sono un test significativo per il Partito Democratico (PD) e la sua leader Elly Schlein, subito dopo il voto in Liguria. Concluso il ciclo elettorale ligure, dove il centrodestra ha consolidato la sua forza, Schlein punta ora a una prova di tenuta nelle prossime sfide.